WhatsApp diventa "trasparente": la nuova interfaccia manda in confusione gli utenti

WhatsApp sta integrando il design Liquid Glass di Apple nella versione iOS dell’app, con un rollout graduale già avviato in beta e, da ottobre 2025, esteso a una parte degli utenti della versione stabile.

Il cambiamento non è estetico in senso marginale: ridisegna la struttura visiva della schermata di chat, introducendo elementi semitrasparenti che reagiscono allo sfondo e ai contenuti sottostanti.

Il punto di partenza documentato da WABetaInfo riguarda la barra dei messaggi, che diventa un elemento fluttuante con sfondo traslucido invece di una superficie piatta ancorata in fondo allo schermo. Anche la barra di navigazione superiore — quella che mostra il nome del contatto — adotterà lo stesso trattamento: i messaggi resteranno parzialmente visibili sotto di essa durante lo scorrimento. Pulsanti e menu contestuali vengono ridisegnati con un aspetto simile al vetro satinato, con animazioni più fluide rispetto alla versione attuale. Lo stesso principio si estende alla tastiera e al lettore di note vocali, su cui Meta sta lavorando in parallelo.

WhatsApp ha una nuova interfaccia: cosa cambia

Il rollout non è uniforme per scelta, non per errore. WhatsApp sta monitorando l’impatto sulle prestazioni degli iPhone prima di allargare la distribuzione. Alcuni utenti vedono già gli elementi traslucidi, altri hanno ancora il vecchio design. È una strategia deliberata, che riflette quanto l’integrazione di effetti di profondità e sfocatura pesi sulle risorse del dispositivo, in particolare sui modelli più datati.

Il contesto è rilevante. Quando Apple ha rilasciato iOS 26 con il Liquid Glass come linguaggio visivo di sistema, la reazione di una parte degli utenti è stata critica. Le segnalazioni riguardavano soprattutto la leggibilità: testo chiaro su sfondo chiaro, pulsanti che si confondono con lo sfondo, icone che “affondano” nella trasparenza.

Apple ha risposto con una serie di aggiornamenti progressivi — iOS 26.1 ha introdotto la modalità Tinted come alternativa alla trasparenza piena, iOS 26.4 ha aggiunto l’opzione “Reduce Bright effects” per eliminare le animazioni di lampeggiamento che rendevano il testo temporaneamente illeggibile durante la selezione di un campo di input. Liquid Glass non si può disattivare del tutto: gli strumenti disponibili ne attenuano l’intensità, non lo rimuovono.

L’elemento contro-intuitivo è questo: il problema di leggibilità che gli utenti associano alle trasparenze non dipende dall’effetto in sé, ma dal contenuto che si trova dietro. Una conversazione con sfondo fotografico complesso trasforma la barra dei messaggi in un elemento visivamente caotico; la stessa barra su sfondo bianco o neutro è perfettamente leggibile. La variabile non è il design, è il contesto d’uso.

WhatsApp gestisce una base di oltre due miliardi di utenti attivi mensili. La progressività del rollout non è soltanto una cautela tecnica: è una modalità operativa consolidata per Meta, che nelle note di rilascio segnala regolarmente che alcune funzionalità richiedono settimane per raggiungere tutti gli utenti. Il redesign Liquid Glass dell’intera schermata di chat è ancora in sviluppo e non ha una data di rilascio pubblico confermata.

Nel frattempo, chi usa WhatsApp su iPhone con iOS 26 può trovarsi con un’interfaccia diversa da quella del proprio interlocutore — stessa app, stesso aggiornamento, aspetto differente. Una condizione temporanea per definizione, ma abbastanza insolita da generare segnalazioni sui forum come se fosse un bug.