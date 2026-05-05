Se hai accettato troppi cookies sullo smartphone, li puoi eliminare in un attimo: la tecnica semplicissima che libera il telefono

C’è un momento preciso in cui ci si accorge dei cookie: quando iniziano a “seguirci” online, con pubblicità che sembrano leggerci nella mente.

Tutto comodo, finché non diventa invasivo. Ed è proprio lì che entra in gioco una pratica spesso sottovalutata ma decisiva: cancellarli.

I cookie non sono altro che piccoli file che i siti web salvano sui dispositivi per ricordare informazioni su di noi: login, preferenze, cronologia di navigazione. Questo meccanismo rende l’esperienza più fluida, ma apre anche una questione concreta di privacy digitale.

Eliminarli non significa solo “fare pulizia”, ma anche ridurre il tracciamento e recuperare una certa autonomia nella navigazione. E la buona notizia è che farlo è più semplice di quanto sembri, anche se i passaggi cambiano da dispositivo a dispositivo.

Come cancellarli da PC: pochi clic, ma mirati

Su computer, tutto passa dal browser. Che si tratti di Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge, la logica è sempre la stessa: entrare nelle impostazioni e accedere alla sezione dedicata alla privacy e sicurezza.

Da lì si può scegliere di eliminare tutti i cookie oppure intervenire solo su alcuni siti specifici. È un dettaglio non banale: cancellare tutto significa perdere anche accessi salvati e preferenze, mentre agire in modo selettivo permette un controllo più preciso.

In molti browser è possibile anche impostare una cancellazione automatica alla chiusura, una soluzione utile per chi vuole evitare accumuli continui.

Sul mobile il discorso cambia leggermente, ma resta accessibile. Su Android, ad esempio, basta entrare nel menu del browser, accedere alla sezione “Elimina dati di navigazione” e selezionare i cookie.

Su iPhone e iPad, invece, il percorso è spesso integrato nelle impostazioni del sistema, soprattutto per Safari, dove è possibile cancellare cookie e cronologia insieme oppure intervenire solo sui dati dei siti.

Anche qui vale la stessa regola: cancellazione totale o mirata. E proprio la seconda opzione è quella che sempre più utenti scelgono, perché consente di mantenere attivi i servizi utili senza rinunciare al controllo.

Eliminare i cookie di un singolo sito: la soluzione più intelligente

C’è una funzione che spesso passa inosservata ma che cambia tutto: eliminare i cookie di un solo sito.

È utile quando un sito non funziona correttamente, oppure quando si vuole rimuovere dati specifici senza azzerare tutto. Basta cercare il dominio nelle impostazioni del browser e cancellarne i dati associati.

Una procedura semplice, ma molto più strategica rispetto alla cancellazione totale.

Tra comodità e controllo: una scelta quotidiana

La gestione dei cookie è diventata una parte silenziosa della nostra vita digitale. Non è solo una questione tecnica, ma una scelta tra comodità e controllo.

Lasciarli attivi significa navigare senza interruzioni, ma anche accettare una certa esposizione. Cancellarli spesso, invece, richiede qualche passaggio in più, ma restituisce un senso di maggiore autonomia.

E forse il punto è proprio questo: non eliminare tutto sempre, ma capire quando farlo. Perché oggi la differenza non sta più solo nella tecnologia che usiamo, ma in quanto siamo consapevoli di come funziona davvero.