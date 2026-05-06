WhatsApp, l’aggiornamento toglie alcune funzioni invece che aggiungerle: una era tra quelle più usate

WhatsApp sta per introdurre una modifica significativa per gli utenti di Android e iOS: l’eliminazione di alcune funzioni, tra cui una che sembrava promettere molto ma che non ha riscosso il successo sperato.

Gli avatar, introdotti alla fine del 2022 come una delle novità più innovative, stanno per scomparire dall’applicazione. Questo cambiamento è stato già notificato a una parte degli utenti tramite un avviso, che segnala la rimozione imminente della possibilità di creare o modificare il proprio avatar, oltre alla sua eliminazione come foto del profilo.

Perché WhatsApp sta eliminando gli avatar

Gli avatar erano stati pensati come una delle principali caratteristiche distintive, facendosi spazio in un’era in cui Meta puntava molto sul metaverso, soprattutto dopo il suo cambio di nome da Facebook. L’idea era di offrire agli utenti una rappresentazione virtuale personalizzata, che potesse anche fungere da anticamera per l’adozione di tecnologie come Horizon Worlds. Tuttavia, nonostante le grandi ambizioni, la funzionalità non è mai riuscita a guadagnare una base solida di utenti, evidenziando un disinteresse che alla fine ha portato Meta a rivedere la sua strategia.

La rimozione degli avatar non comporterà solo la scomparsa della funzione di creazione, ma anche la rimozione del relativo pulsante sulla tastiera interna dell’app, che permetteva di aggiungere rapidamente adesivi personalizzati. Di conseguenza, anche se i vari adesivi creati finora resteranno visibili e riutilizzabili nelle conversazioni, non sarà più possibile crearne di nuovi.

Il futuro di WhatsApp, focus sull’intelligenza artificiale

Perché WhatsApp sta decidendo di abbandonare una funzione che in principio sembrava essere un’opportunità per differenziarsi dalla concorrenza? La ragione principale risiede nel basso utilizzo di questa funzionalità, che, purtroppo, non ha saputo rispondere alle aspettative di Meta. Inoltre, mantenere aggiornati avatar e adesivi avrebbe richiesto risorse che l’azienda ha deciso di destinare altrove, in particolare nei progetti legati all’intelligenza artificiale. In un contesto in cui la società sta concentrando sempre di più i propri investimenti in tecnologie emergenti come l’AI, l’abbandono di queste funzioni accessorie è una mossa comprensibile.

Il destino degli avatar potrebbe sembrare una delusione per gli utenti che li avevano adottati, ma rappresenta anche un passo verso un WhatsApp più snello e focalizzato sulle necessità fondamentali. Con l’introduzione dell’abbonamento Plus, Meta potrebbe invece scegliere di concentrarsi su altre funzionalità premium più richieste, come l’aggiunta di strumenti legati all’intelligenza artificiale, piuttosto che rimanere ancorata a un’opzione che non ha riscosso il successo sperato.

WhatsApp sta dimostrando che non tutte le novità introdotte nel corso degli anni riescono a trovare il favore del pubblico, e che a volte il miglior passo avanti è fare spazio a ciò che è davvero utile per gli utenti. Nonostante questa eliminazione, il focus dell’applicazione rimane invariato: migliorare la comunicazione tra le persone, senza disperdersi in progetti che non ottengono i risultati sperati.