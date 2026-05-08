Questi 5 vecchi lettori CD oggi valgono a peso d'oro e la spiegazione è semplice: sono migliori di quelli attuali, valutazioni record

Lo Studer A730 era un lettore CD da studio radiofonico. Non nasceva per il mercato consumer, non aveva pretese estetiche particolari e non era pensato per stare in un salotto.

Oggi sul mercato dell’usato supera regolarmente i 2.000 dollari, con esemplari in ottimo stato che arrivano a 4.000. Il motivo non è la nostalgia — è la costruzione.

Chassis in metallo massiccio con plastica ridotta al minimo, alimentatore separato e il DAC Philips TDA1541A-S1 al suo interno: componenti che i produttori attuali hanno abbandonato perché costosi da produrre e difficili da giustificare su carta.

I vecchi lettori che oggi valgono cifre record

Gli audiofili hanno raggiunto una conclusione opposta: una volta in funzione, questi lettori superano buona parte dei modelli contemporanei. Non in tutti i parametri misurabili, ma in quelli che determinano come si percepisce il suono durante l’ascolto — pulizia del dettaglio, solidità del palcoscenico sonoro, assenza di quel bordo tagliente che caratterizza molti DAC moderni.

Il Philips CD-880, prodotto dal 1989, è un altro caso ricorrente nelle classifiche degli appassionati. Philips lo costruì con un case praticamente inviolabile e un’alimentazione attentissima alla separazione tra stadi digitali e analogici. Il chip TDA1541A al suo interno — lo stesso della famiglia A730 — è diventato un oggetto di culto nel mercato dei DAC vintage, al punto che esistono costruttori indipendenti che producono ancora oggi circuiti basati su quel componente fuori produzione.

Il Marantz CD-63 KI Signature racconta una storia diversa ma ugualmente istruttiva. Lanciato a circa 500 sterline — equivalenti a circa 780 dollari dell’epoca — batteva regolarmente lettori che costavano il doppio o il triplo. Ken Ishiwata sostituì i moduli di uscita standard con circuiti HDAM discreti a risposta più rapida, aggiunse un trasformatore toroidale sovradimensionato e schermò il telaio con rame per ridurre il rumore elettromagnetico. Il risultato era un player dove ogni componente contribuiva all’obiettivo finale invece di compensare i limiti degli altri.

Il Pioneer PD-S505 introduce un dettaglio tecnico che quasi nessun produttore attuale ha ripreso: il sistema Stable Platter, che carica il disco con l’etichetta verso il basso su un piatto lavorato con precisione millimetrica dello stesso diametro del CD. Quando un disco gira anche di poco fuori centro, il laser lavora continuamente per correggere la traiettoria, introducendo errori di timing nel flusso dati. Il PD-S505 elimina il problema alla radice invece di compensarlo nel software.

Il Nakamichi OMS-7 porta nell’audio domestico la stessa ossessione meccanica che la casa giapponese applicava ai suoi deck per nastro. Telaio rigido, vibrazioni interne ridotte al minimo, stage analogico isolato. Il principio è che il rumore meccanico che si trasmette allo stadio analogico aggiunge distorsioni di basso livello che singolarmente sono impercettibili ma sommate degradano la qualità del segnale finale.

L’osservazione contro-intuitiva che emerge dall’analisi di questa categoria è che i lettori vintage più quotati non lo sono perché suonano “diversi” in senso romantico o colorato — lo sono perché sono costruiti meglio di quanto i produttori attuali ritengano economicamente sostenibile fare. Il mercato di massa ha spinto verso il risparmio sui materiali e la delega del lavoro analogico a chip sempre più economici. Chi ha costruito negli anni Ottanta e Novanta per il segmento alto non aveva questi vincoli.

Un Cambridge Audio CXC nuovo costa oggi tra i 500 e i 700 dollari. Il Marantz CD-6007 si trova a 599. Con quella stessa cifra, sul mercato dell’usato, si trovano lettori che li surclassano — a patto di essere disposti a gestire eventuali interventi di manutenzione su componenti che hanno trent’anni.

Alcuni Studer A730 venduti in Europa a 220V partono ancora a prezzi inferiori rispetto agli equivalenti americani. Il perché nessuno lo abbia ancora arbitrato sistematicamente è una domanda aperta.