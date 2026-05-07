Altro che centinaia di euro, sono questi gli auricolari che tutti i VIP stanno acquistando: e c'è un motivo preciso

I ricavi derivanti dalle cuffie con filo sono aumentati del 20% nelle prime sei settimane del 2026, segnando un’inversione di tendenza netta dopo cinque anni consecutivi di declino.

Secondo i dati elaborati dalla società di analisi Circana, l’esplosione degli acquisti si è consolidata nella seconda metà del 2025, riportando sul mercato un oggetto che sembrava destinato all’obsolescenza definitiva dopo la rimozione sistematica dei jack audio dagli smartphone di ultima generazione. Non si tratta di una scelta dettata dal risparmio, ma di una reazione tecnica e culturale ai limiti della tecnologia Bluetooth.

Le celebrità sono state le prime a rendere visibile questo ritorno alle origini. Jake Gyllenhaal, Bella Hadid e Addison Rae sono stati fotografati ripetutamente con i classici cavetti bianchi, trasformando un accessorio considerato superato in un nuovo standard estetico e funzionale.

Perché i VIP stanno acquistando gli auricolari con filo

La motivazione tecnica principale risiede nella stabilità: Zoe Kravitz ha recentemente descritto in un podcast le sue frustrazioni legate ai problemi di accoppiamento e alla latenza, arrivando a dichiarare sinteticamente che il Bluetooth non funziona in modo affidabile per le esigenze quotidiane. La Generazione Z e gli appassionati di tecnologia stanno abbandonando gli auricolari wireless anche per evitare il deterioramento delle batterie non riciclabili, che trasformano dispositivi da centinaia di euro in rifiuti elettronici nel giro di pochi anni.

La “reazione negativa al Bluetooth” non riguarda solo la stabilità del segnale o la qualità audio, ma una ricerca di semplicità d’uso che le connessioni senza fili hanno paradossalmente complicato. Attrici come Zendaya e Lily-Rose Depp sono state avvistate con microfoni a filo, preferendo la certezza di un collegamento fisico immediato rispetto alla gestione dei livelli di carica e alle interferenze tipiche degli standard wireless. È un fenomeno che si inserisce in una scia di recupero di hardware analogico o comunque cablato, che vede protagoniste anche le macchine da scrivere, i vecchi televisori a tubo catodico, i DVD e le cassette.

Un dato laterale interessante emerge dal mercato dell’usato e del vintage tecnologico: la domanda non riguarda solo i modelli economici, ma anche la ricerca di vecchi adattatori e convertitori per interfacciare i nuovi ingressi digitali con i jack analogici, creando un mercato parallelo di accessori che fino a tre anni fa venivano considerati scarti di magazzino.

La tendenza appare contro-intuitiva rispetto alla narrazione dell’innovazione tecnologica lineare: il consumatore sta attivamente rifiutando l’immaterialità del segnale a favore di un vincolo fisico che garantisce, di fatto, maggiore libertà di movimento mentale, eliminando l’ansia da ricarica.

Mentre i grandi produttori di hardware hanno spinto per un ecosistema totalmente wireless, la resistenza degli utenti si sta traducendo in numeri di vendita che non possono più essere ignorati dai reparti marketing. Anche nel settore gaming la latenza zero resta un requisito fondamentale che il Bluetooth non è ancora riuscito a garantire pienamente, spingendo gli utenti a riconsiderare il cavo non come un limite, ma come un vantaggio competitivo. In parallelo a questo fenomeno, si registra una curiosa dinamica nei saldi stagionali: mentre il mercato degli auricolari con filo cresce, alcuni altoparlanti Bluetooth di grandi marchi subiscono crolli di prezzo verticali, passando da 100 a 14 euro nel giro di poche settimane per smaltire le scorte accumulate.