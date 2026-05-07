iPhone Ultra, Apple punta tutto su un dettaglio: il tasto controllo fotocamera

Apple sta lavorando al suo primo iPhone pieghevole e, più che sul design o sulle dimensioni, sembra aver deciso di giocarsi la partita su un dettaglio concreto che può cambiare davvero l’uso quotidiano del dispositivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, il futuro iPhone pieghevole sarà estremamente sottile, ma includerà comunque un elemento fisico che molti consideravano secondario: il tasto dedicato al controllo della fotocamera. Una scelta che racconta molto del modo in cui Apple sta progettando questo dispositivo.

Un pulsante che nasce da un problema reale

Gli smartphone pieghevoli offrono schermi ampi, ma proprio questa caratteristica può diventare un limite quando si tratta di usarli con una sola mano. Apple sembra aver individuato questo punto critico e ha deciso di intervenire con un tasto fotocamera fisico.

L’idea è semplice: evitare passaggi su schermo quando si scatta una foto o si regolano le impostazioni. Un gesto diretto, immediato, che migliora la presa e riduce il rischio di movimenti imprecisi.

Non è solo una questione di comodità, ma di controllo. In un dispositivo pieghevole, questo può fare più differenza di quanto sembri.

Design sottile, ma con compromessi

Il nuovo iPhone pieghevole dovrebbe essere tra i più sottili mai realizzati. Quando aperto, sarà ancora più sottile di altri modelli recenti, con uno spazio interno ridotto al minimo.

Inserire un pulsante fisico in un contesto del genere non è banale. Significa sacrificare spazio che potrebbe essere usato per altri componenti. Apple ha comunque deciso di mantenerlo, segno che considera questa funzione prioritaria.

È una scelta che racconta un approccio diverso rispetto ad altri produttori, più concentrati su specifiche tecniche e numero di sensori.

Fotocamera più semplice, ma più coerente

Il comparto fotografico sarà meno complesso rispetto alla concorrenza. Niente teleobiettivo, almeno nella prima versione. Solo sensore principale e ultra-grandangolare.

È una decisione che può sorprendere, soprattutto guardando altri pieghevoli con configurazioni più ricche. Ma permette di mantenere il profilo sottile e una gestione interna più equilibrata.

Apple sembra puntare più sull’esperienza d’uso che sulla quantità di hardware. Una scelta che potrebbe funzionare, ma che sarà inevitabilmente confrontata con i modelli già presenti sul mercato.

eSIM e cambiamenti strutturali

Un altro passaggio importante riguarda la connettività. Il dispositivo sarà completamente eSIM, senza slot per SIM fisica.

È un cambiamento che semplifica la struttura interna e libera spazio, ma che richiede anche un adattamento da parte degli utenti, soprattutto in alcune aree dove la transizione è ancora in corso, questa scelta anticipa una direzione più ampia, che potrebbe coinvolgere anche i modelli futuri.

Un debutto atteso, ma non immediato

Il lancio è previsto per l’autunno 2026, con una produzione iniziale limitata e un prezzo che potrebbe superare i 2.500 euro. Non è un prodotto pensato per tutti, almeno all’inizio.

Display interno ampio, schermo esterno più compatto e un hardware aggiornato completano il quadro. Ma al di là delle specifiche, resta il dubbio su come verrà percepito.

Apple arriva dopo altri produttori, ma con un approccio più selettivo. E proprio questo ritardo potrebbe diventare un vantaggio, oppure confermare che il vero problema dei pieghevoli non è ancora stato risolto del tutto.