5 app per risparmiare sulla spesa: meno 350 euro al mese

Risparmiare sulla spesa oggi è diventato molto più semplice grazie a strumenti digitali concreti, che permettono di alleggerire lo scontrino senza rinunciare alla qualità.

Ecco cinque applicazioni reali ed efficaci, utilizzabili quotidianamente in Italia per ottimizzare il proprio budget.

La prima applicazione da considerare è DoveConviene, un vero e proprio alleato per pianificare gli acquisti prima di uscire di casa. Questa piattaforma raccoglie i volantini digitali di tutti i principali supermercati e negozi, permettendoti di sfogliare le offerte in corso e confrontare i prezzi dello stesso prodotto tra diverse catene.

Oltre a evitare gli sprechi e gli acquisti d’impulso, ti permette di digitalizzare le carte fedeltà, riducendo lo spazio nel portafoglio.

Un’altra soluzione eccellente è Too Good To Go, nata per combattere lo spreco alimentare e diventata un’ottima risorsa per riempire il carrello spendendo pochissimo. Attraverso questa app puoi metterti in contatto con supermercati, panifici, pasticcerie e negozi di alimentari della tua zona che hanno prodotti invenduti ma perfettamente consumabili.

Acquistando le famose Surprise Bag, ovvero i sacchetti a sorpresa, puoi ottenere prodotti alimentari a una frazione del loro prezzo originale, arrivando a risparmiare fino al settanta per cento.

Il trucco per risparmiare a fine mese sulla spesa

Per chi preferisce un approccio basato sui rimborsi, c’è WeScount, un’applicazione di cashback dedicata esclusivamente al mondo dei prodotti di marca. A differenza di altre piattaforme, non ti vincola a un singolo punto vendita, ma ti permette di fare acquisti nel supermercato che preferisci.

Il funzionamento è molto semplice: basta attivare le offerte all’interno dell’app prima di andare a fare la spesa, acquistare i prodotti e fotografare lo scontrino. Nel giro di quarantotto ore, riceverai il rimborso parziale direttamente sul tuo conto o su PayPal.

Un’opzione molto interessante è rappresentata anche da Satispay, che va ben oltre il semplice metodo di pagamento digitale. Questo strumento è infatti diffuso in tantissimi supermercati e negozi di quartiere, e offre un sistema di cashback molto vantaggioso.

Pagando la spesa tramite l’applicazione, ti viene restituita una percentuale dell’importo speso direttamente sul tuo account, credito che potrai riutilizzare immediatamente per i tuoi acquisti successivi, accumulando risparmi consistenti nel tempo.