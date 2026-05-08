Carrefour svende televisori QNED, QLED e OLED fino al 18 maggio: LG, Samsung e TCL a prezzi outlet

Tre televisori in promozione sullo store Carrefour fino al 18 maggio 2026, con sconti tra il 16% e il 21% rispetto al prezzo di listino.

I modelli coinvolti coprono fasce diverse — dalla piccola diagonale HD da camera al 4K da 55 pollici — e portano in scena tre marchi con posizionamenti molto distanti tra loro: Hisense, TCL e SABA.

Il taglio più consistente in percentuale riguarda l’Hisense 32E43QT, che scende a 149 euro da 189, con uno sconto dichiarato del 21%. Si tratta di un pannello LED da 32 pollici, risoluzione HD Ready, sistema operativo VIDAA U8 e supporto AirPlay 2.

Carrefour svende televisori: le offerte da non perdere

Non è un televisore da salotto: 32 pollici e risoluzione 720p lo collocano chiaramente in ambienti secondari — camera da letto, cucina, studio — dove la distanza di visione è ridotta e la qualità del pannello conta meno della funzionalità smart. Il VIDAA U8 garantisce accesso alle principali piattaforme di streaming, Game Mode integrata e compatibilità con i comandi vocali Alexa. A 149 euro è difficile trovare un’alternativa smart con le stesse specifiche di connettività.

Il TCL 55P61K passa invece da 379 a 319 euro, uno sconto del 16% su un pannello 4K Ultra HD da 55 pollici. La serie P61 di TCL usa tecnologia LED Direct con retroilluminazione e processore IPQ 2.0, supporta HDR10 e HLG ma non Dolby Vision — un dettaglio che conta se si usano molto i contenuti Apple TV+ o Netflix in alta qualità. Il sistema operativo è Google TV, con accesso all’intero ecosistema Google e compatibilità con AirPlay. Le caratteristiche gaming includono ALLM, VRR e Game Master 2.0: funzioni che su un pannello a 60 Hz di refresh nativo trovano applicazione parziale, ma che diventano rilevanti su console o PC che non superano quella frequenza.

Il terzo modello è la SABA SA55KM10VDA, 55 pollici 4K, a 349 euro senza sconto indicato nell’offerta. SABA è un marchio con una storia lunga nel mercato europeo dell’elettronica di consumo, oggi posizionato nella fascia entry-level. Il pannello monta VIDAA 9.0, triplo sintonizzatore DVB-T2/C/S2 con certificazione TivuSAT, tre porte HDMI 2.1 e Bluetooth 5.0. La luminosità dichiarata è 250 cd/m² con un tempo di risposta di 8 ms, specifiche oneste per quella fascia di prezzo. La classe energetica è G — la stessa di molti concorrenti nella stessa categoria, ma un dato da tenere presente su un utilizzo quotidiano intenso.

Un elemento che non emerge dai prezzi di listino: i due televisori da 55 pollici, TCL e SABA, partono dallo stesso punto d’arrivo in termini di dimensione e risoluzione, ma con tecnologie di pannello e sistemi operativi diversi. A 319 euro il TCL ha Google TV e la suite gaming; a 349 euro la SABA offre TivuSAT integrato e tre porte HDMI 2.1, che su Google TV a quel prezzo non sempre si trovano. Per chi ha un abbonamento satellitare attivo, la presenza del decoder TivuSAT interno elimina un dispositivo esterno e il relativo costo aggiuntivo — un risparmio reale che il confronto sul solo prezzo televisore non cattura.

L’offerta Carrefour include spedizione gratuita e, su alcuni modelli, la possibilità di finanziamento senza interessi. La scadenza, stando allo screenshot della pagina, è fissata al 18 maggio 2026.