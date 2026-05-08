Apple accetta di pagare un rimborso ai possessori di iPhone per non aver implementato Siri

Apple ha accettato un accordo da 250 milioni di dollari per chiudere una class action che la accusava di pubblicità ingannevole in merito alle funzionalità di intelligenza artificiale di Siri, promesse con il lancio di iPhone 16 nel settembre 2024 e mai effettivamente consegnate nei tempi annunciati.

L’accordo è stato depositato il 5 maggio 2026 e deve ancora ricevere l’approvazione definitiva di un giudice federale.

La causa era stata originariamente intentata in California nel marzo 2025 da Peter Landsheft, a cui si sono aggiunti altri ricorrenti. L’accusa centrale: Apple avrebbe commercializzato iPhone 16 facendo leva su funzionalità Siri potenziate che, al momento della vendita, non esistevano. Secondo il ricorso, Apple avrebbe “ingannato milioni di consumatori inducendoli a spendere centinaia di dollari per un telefono di cui non avevano bisogno, basandosi su funzionalità che non esistevano”.

Rimborso Apple: a chi spetta e perché

L’accordo copre circa 37 milioni di dispositivi acquistati negli Stati Uniti tra il 10 giugno 2024 e il 29 marzo 2025. I modelli ammissibili sono tutti gli iPhone 16 — inclusi 16e, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max — oltre a iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Il rimborso base è fissato a 25 dollari per dispositivo, ma può salire fino a 95 dollari in base al numero di richieste effettivamente presentate.

Apple non ha ammesso alcuna responsabilità. La società ha dichiarato di aver risolto la questione per potersi concentrare sui propri prodotti e servizi, ribadendo di aver introdotto oltre 20 funzionalità Apple Intelligence dall’annuncio. Tra queste: Visual Intelligence, Live Translation, Writing Tools, Genmoji e Clean Up. Nessuna di queste, però, corrisponde alle versioni potenziate di Siri che erano state centrali nelle campagne pubblicitarie di lancio di iPhone 16.

Il punto critico della vicenda non è tecnico ma temporale. Apple aveva presentato la nuova Siri con Apple Intelligence al WWDC 2024, la aveva promossa attivamente al lancio di iPhone 16 in settembre, e aveva ritirato le relative pubblicità solo a marzo 2025, dopo aver annunciato il rinvio delle funzionalità. Gli annunci erano rimasti attivi per diversi mesi, nel periodo in cui i consumatori effettuavano gli acquisti.

Se approvato da un giudice, l’accordo sarebbe tra i più grandi mai raggiunti da Apple in una class action. Un’udienza è già fissata per giugno. Gli aventi diritto riceveranno un’email con le istruzioni per presentare la richiesta di rimborso tramite un sito dedicato che sarà attivato a breve. Per accedere al rimborso sarà necessario fornire prova d’acquisto, numero seriale del dispositivo, numero di telefono e credenziali dell’account Apple.

L’elemento più significativo, e meno discusso, è che la funzionalità Siri potenziata che ha generato l’intera controversia non è ancora disponibile — quasi due anni dopo l’annuncio. Apple è attesa al suo developer conference del prossimo mese, dove potrebbe finalmente presentare l’aggiornamento promesso. Google e Samsung nel frattempo hanno già distribuito funzionalità AI comparabili sui propri dispositivi.

I 250 milioni del fondo non sono rimborsabili: se le richieste presentate fossero inferiori al previsto, il rimborso per dispositivo salirebbe automaticamente, fino al tetto dei 95 dollari. Il numero finale dipenderà da quanti dei 37 milioni di acquirenti potenzialmente coinvolti decideranno effettivamente di fare domanda.