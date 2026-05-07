"Sembrava per sempre, invece c’era un asterisco": la novità annunciata da Iliad

C’è una frase che nelle ultime ore ha iniziato a girare ovunque tra clienti Iliad, utenti social e appassionati di telefonia.

“Sembrava per sempre, invece c’era un asterisco”. Poche parole, pubblicate sui profili ufficiali social di Iliad, che sono bastate per alimentare dubbi, interpretazioni e aspettative. Il post è apparso nella serata del 4 maggio su Facebook, Instagram e X, senza spiegazioni aggiuntive ma con un tono volutamente ambiguo.

Per chi segue il mercato della telefonia italiana da tempo, il riferimento non sembra casuale. Iliad ha costruito gran parte della propria identità commerciale proprio sul concetto di trasparenza, offerte semplici e prezzi “per sempre”, in netto contrasto con le rimodulazioni che per anni hanno caratterizzato molti concorrenti. Ecco perché quel riferimento all’“asterisco” ha immediatamente attirato attenzione.

Il punto interessante è che Iliad, almeno per ora, non ha spiegato cosa significhi davvero quel teaser. Nessun dettaglio ufficiale, nessuna anticipazione concreta, soltanto una comunicazione costruita per generare curiosità. Una strategia insolita per un operatore che storicamente ha puntato su campagne molto dirette e facilmente leggibili.

In rete, però, le ipotesi si stanno moltiplicando. C’è chi pensa a una nuova offerta mobile, chi immagina un cambio di posizionamento commerciale e chi teme addirittura modifiche alle storiche promesse legate ai prezzi bloccati. Il fatto che Iliad abbia scelto proprio il concetto dell’asterisco non è passato inosservato, perché nel linguaggio pubblicitario rappresenta spesso quella clausola nascosta che modifica il significato di uno slogan.

Ed è qui che la campagna funziona. Perché riesce a colpire un elemento molto sensibile nel mercato italiano: la fiducia verso gli operatori telefonici.

Il peso della promessa “per sempre”

Quando Iliad arrivò in Italia nel 2018, il messaggio era chiarissimo: offerte semplici, niente sorprese, niente costi nascosti. In pochi anni questo approccio ha cambiato profondamente il mercato, costringendo anche gli altri operatori a rivedere prezzi e strategie commerciali.

Negli ultimi mesi, però, il settore delle telecomunicazioni sta vivendo una fase molto diversa rispetto al passato. La competizione sui prezzi resta fortissima, mentre aumentano i costi infrastrutturali, gli investimenti sul 5G e la pressione commerciale dei concorrenti. Basta guardare le continue campagne “operator attack” lanciate da TIM, WindTre e ho. Mobile contro i clienti Iliad per capire quanto il mercato sia diventato aggressivo.

In questo scenario, anche una semplice frase pubblicata sui social può trasformarsi in un caso mediatico.

Alcuni osservatori fanno notare che il tempismo della campagna potrebbe non essere casuale. Proprio nelle ultime settimane Iliad ha accelerato diverse iniziative commerciali, tra nuove offerte, aggiornamenti sul 5G e campagne pubblicitarie sempre più aggressive.

In più, nelle stesse ore è emersa anche la notizia del ritorno di Megan Gale come testimonial di un operatore telefonico, stavolta proprio con Iliad. Una scelta molto simbolica, perché riporta alla memoria gli anni d’oro delle pubblicità Omnitel e Vodafone.

Tutti elementi che fanno pensare a una fase nuova della comunicazione Iliad, forse più emotiva, più narrativa e meno tecnica rispetto al passato.

La sensazione è che l’azienda stia preparando qualcosa di più grande di una semplice tariffa mobile. Anche perché il messaggio scelto punta chiaramente sull’effetto sorpresa e sulla reazione emotiva degli utenti.

I clienti osservano con attenzione

Nel frattempo, online si leggono reazioni molto diverse. Alcuni utenti parlano già di possibile “tradimento” dello spirito originario di Iliad, altri invece credono che il brand stia semplicemente preparando una campagna ironica destinata a ribaltare il significato dell’asterisco.

Ed è probabilmente questo il vero obiettivo dell’operazione: far parlare del marchio senza ancora svelare nulla.

In un mercato dove tutte le offerte iniziano ad assomigliarsi e dove la guerra dei giga sembra non sorprendere più nessuno, Iliad sta provando a riportare l’attenzione sulla comunicazione e sull’identità del brand. Una scelta che potrebbe funzionare soprattutto tra chi ricorda perfettamente quanto il tema delle “clausole nascoste” abbia pesato negli anni passati nel settore telefonico italiano.

Adesso resta solo da capire cosa ci sia davvero dietro quell’asterisco. E soprattutto se gli utenti lo interpreteranno come una provocazione intelligente oppure come un segnale che qualcosa, nel rapporto tra Iliad e i suoi clienti, sta davvero cambiando.