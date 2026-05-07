Apple taglia fuori 4 iPhone da iOS 27: ecco i modelli che rischiano di restare esclusi

Con l’arrivo di iOS 27 previsto per l’autunno 2026, alcuni iPhone ancora molto diffusi potrebbero fermarsi definitivamente alla versione attuale, segnando un passaggio che non riguarda solo il software ma anche il modo in cui quei dispositivi verranno usati nei prossimi anni.

Le anticipazioni arrivate nelle ultime ore indicano una direzione abbastanza chiara: Apple è pronta a lasciare indietro una parte della gamma che oggi è ancora pienamente funzionante. Non è una sorpresa in senso assoluto, ma colpisce perché riguarda modelli che, nella pratica, sono ancora nelle mani di milioni di utenti, il punto non è tanto il taglio in sé, quanto quello che succede dopo.

Gli iPhone che potrebbero non ricevere iOS 27

Secondo le informazioni diffuse dal leaker Instant Digital, i modelli destinati a non ricevere iOS 27 sarebbero iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e iPhone SE di seconda generazione.

Se questa indicazione verrà confermata, il nuovo sistema operativo sarà disponibile a partire dalla serie iPhone 12 in poi. Per la linea SE, il supporto continuerebbe solo con la terza generazione.

Non è una scelta casuale. Questi dispositivi iniziano a trovarsi in una zona intermedia: ancora veloci per molte attività, ma più limitati quando si parla di nuove funzioni legate all’intelligenza artificiale.

Perché Apple taglia il supporto

Ogni aggiornamento importante introduce funzioni che richiedono più risorse. Nel caso di iOS 27, il focus sull’AI sembra essere uno degli elementi centrali. E questo cambia le regole.

Le nuove funzionalità non si basano solo sul software, ma anche su chip più recenti, memoria più veloce e componenti in grado di gestire operazioni complesse in tempo reale.

Continuare a supportare dispositivi più vecchi significherebbe limitare queste possibilità o offrire un’esperienza ridotta. Apple, come spesso accade, preferisce mantenere una linea più netta.

Cosa succede davvero quando finiscono gli aggiornamenti

Un iPhone che non riceve più aggiornamenti non smette di funzionare. Si può continuare a usarlo normalmente, chiamare, navigare, utilizzare app già installate. Questo è il primo aspetto da chiarire.

Il cambiamento si nota nel tempo. Alcune applicazioni iniziano a richiedere versioni più recenti di iOS, altre smettono di essere aggiornate. Pian piano si crea una distanza tra il dispositivo e i servizi più recenti.

Anche sul fronte della sicurezza la situazione evolve. Apple continua a rilasciare patch per un certo periodo, ma non con la stessa frequenza e completezza degli aggiornamenti principali.

Un impatto che si vede soprattutto nel quotidiano

Per molti utenti, il momento in cui ci si accorge davvero del limite non coincide con l’annuncio. Arriva dopo. Quando un’app non si aggiorna più, quando una funzione vista su altri dispositivi non è disponibile, quando alcune operazioni iniziano a essere meno fluide.

Chi usa l’iPhone soprattutto per attività semplici potrebbe non percepire grandi differenze subito. Ma chi lavora con app aggiornate, servizi online o strumenti più avanzati sentirà il cambiamento prima.

Ed è proprio questo il punto più concreto: non è un’interruzione netta, ma una transizione lenta.

Una scelta che guarda al futuro più che al passato

Il lancio ufficiale di iOS 27 avverrà durante la WWDC 2026, ma la lista definitiva dei dispositivi compatibili sarà confermata solo in quel momento.

Nel frattempo, queste anticipazioni mostrano una tendenza ormai chiara. Apple continua a spingere verso un ecosistema più avanzato, dove le nuove funzioni diventano il vero elemento distintivo.

Resta una domanda che torna ogni anno: quanto conviene tenere uno smartphone più a lungo possibile e quando invece inizia a diventare un limite. Non c’è una risposta uguale per tutti, ma con aggiornamenti sempre più legati all’hardware, quella linea si sta spostando più velocemente di prima.