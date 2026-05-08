Ecco perché ho scaricato questa App torcia sul telefono: è molto diversa da quella che trovi già impostata

La torcia integrata su Android e iOS fa quello che deve: si accende, illumina, si spegne. Punto. Ma chi ha provato un’app di terze parti con funzioni avanzate difficilmente torna indietro — non per snobismo tecnologico, ma per ragioni pratiche molto concrete.

La torcia preinstallata spinge molti utenti a cercare applicazioni esterne per un controllo più granulare, e il catalogo disponibile sui principali store è più vasto di quanto si immagini. Il problema non è trovarne una, ma capire cosa distingue davvero un’app utile da una che chiede permessi che non dovrebbe chiederti.

Partiamo da qui, perché è il punto meno discusso. Le applicazioni torcia sono state storicamente usate come vettore malware su Android: molte richiedevano permessi eccessivi come l’accesso alla posizione, ai contatti o agli SMS. La regola pratica è semplice — un’app torcia non ha bisogno di nulla che non sia il permesso per la fotocamera. Se ne chiede altri, va cestinata.

App torcia, perché a volta vale la pena scaricarle

Detto questo, le app serie offrono funzioni che la torcia di sistema non ha nemmeno lontanamente. La più utile nella pratica quotidiana è la modalità stroboscopica con frequenza regolabile: alcune app permettono di impostare fino a 10 velocità diverse, un dettaglio che sembra marginale ma diventa rilevante in contesti di segnalazione visiva o emergenza. Tra le funzioni più apprezzate figurano anche il segnale SOS integrato, il widget 1×1 per la schermata home e la possibilità di attivare la torcia anche con lo schermo bloccato — quest’ultima una comodità che la torcia nativa su molti dispositivi non consente.

C’è poi la questione del peso. Le migliori app in circolazione occupano intorno a 1,7 MB, girano senza connessione internet e non mandano dati da nessuna parte. Sono utility pure, come dovrebbero essere.

Un caso particolare che merita attenzione: alcune app usano lo schermo del telefono al posto del flash LED, producendo una luce più diffusa e morbida. Controintuitivo rispetto all’idea di “torcia potente”, ma funzionale in situazioni in cui il fascio diretto del flash disturba — leggere una mappa al buio, non abbagliare qualcuno durante un’escursione. La stessa funzione include spesso un timer di spegnimento automatico, utile come luce notturna temporanea.

Alcune app permettono di accendere la torcia premendo più volte il tasto di accensione o i tasti del volume — comodo quando il telefono è in tasca e non si vuole sbloccarlo. Su certi modelli Android questo si può configurare anche a livello di sistema, ma l’implementazione varia molto tra produttore e produttore, e non sempre funziona bene.

Una funzione che non ci si aspetta di trovare in un’app torcia è la bussola integrata. Alcune la includono di default, pensando a chi fa escursionismo o si trova in ambienti non segnalati. È un ibrido strano, ma in assenza di segnale GPS — situazione frequente in montagna o in aree rurali — avere bussola e illuminazione nella stessa app ha un senso operativo preciso.

Su iPhone il discorso è parzialmente diverso. Tenendo premuta l’icona della torcia nel Centro di Controllo, è possibile regolarne l’intensità su più livelli — funzione nativa che molti non conoscono e che riduce parte del vantaggio delle app esterne. Su iPhone 14 Pro e successivi, la Dynamic Island consente di accedere ai controlli avanzati dell’intensità direttamente dall’icona torcia.

Resta il fatto che alcune app di terze parti, disponibili anche per iOS, aggiungono la modalità Morse — possibilità di trasmettere testo in codice attraverso il lampeggio del flash. Funzione di utilizzo raro, certo. Ma è il tipo di dettaglio che, quando serve, non ha equivalenti.