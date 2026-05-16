WhatsApp porta finalmente Liquid Glass su iOS per tutti

Meta ha iniziato venerdì 15 maggio 2026 a portare su WhatsApp per iOS una versione più estesa del redesign Liquid Glass.

Dopo mesi di prove limitate, il nuovo look comincia quindi ad arrivare su più iPhone, con un’impronta più vicina allo stile visivo introdotto da Apple e già notata da diversi utenti su X.

WhatsApp cambia volto su iPhone, ma non per tutti

La novità, segnalata da 9to5Mac e ripresa nelle ultime ore da diversi utenti, riguarda soprattutto la barra di navigazione inferiore di WhatsApp, alcuni dettagli della schermata Chat e una parte della zona superiore dell’app su iPhone. Non è, almeno per ora, un restyling completo. Il nuovo aspetto arriva a pezzi, come spesso succede con gli aggiornamenti gestiti dai server di Meta: può comparire su un telefono e non su un altro, anche con la stessa versione dell’app installata.

Il primo test pubblico del design Liquid Glass su WhatsApp iOS risale a ottobre 2025, quando la società aveva iniziato a provarlo su un gruppo ristretto di utenti. Da allora, secondo quanto ricostruito da 9to5Mac, Meta ha lavorato su varie parti dell’app: dal player dei messaggi vocali all’interfaccia delle conversazioni, fino alle reazioni ai messaggi e ai menu contestuali. Una fase lunga. E piuttosto cauta.

Nelle schermate pubblicate su X, il cambio si vede soprattutto nella maggiore trasparenza di alcuni pannelli, nei riflessi più morbidi e in una resa grafica più vicina al linguaggio che Apple ha spinto nelle sue interfacce più recenti. Le reazioni, però, non sono tutte uguali. C’è chi ha accolto bene il nuovo look — “Finalmente il design Liquid Glass”, ha scritto un utente mostrando la barra aggiornata — e chi invece lo ha bocciato subito: “Ora vorrei che WhatsApp non lo avesse adottato”, ha commentato un altro profilo, allegando uno screenshot dell’app.

Barra, chat e menu: cosa si vede già e cosa no

Per il momento il redesign Liquid Glass su WhatsApp non riguarda ancora tutta l’app. Dalle prime segnalazioni, la nuova grafica compare nella barra inferiore, in alcuni dettagli delle chat e nella barra superiore della schermata principale. Altre parti, invece, restano con il vecchio stile. Tra queste, secondo 9to5Mac, ci sarebbero ancora il player dei messaggi vocali e il menu delle reazioni, già comparsi nei test ma non ancora arrivati in modo più ampio.

La scelta di muoversi con cautela non sorprende. WhatsApp conta oltre due miliardi di utenti nel mondo e ogni ritocco all’interfaccia, anche minimo, viene valutato con attenzione: leggibilità, accessibilità, abitudini d’uso, consumo energetico sugli schermi degli iPhone. In un’app aperta decine di volte al giorno, basta un dettaglio grafico troppo vistoso per far partire le proteste.

Meta, finora, non ha pubblicato una nota ufficiale con tempi e Paesi coinvolti nel rollout. Per questo la disponibilità del nuovo design Liquid Glass può cambiare da utente a utente: alcuni lo vedono già, altri dovranno aspettare. Chi vuole controllare può aggiornare WhatsApp per iOS dall’App Store e riaprire l’app, sapendo però che l’attivazione potrebbe dipendere dai server di Meta e non soltanto dalla versione installata. La strada, comunque, sembra tracciata: il nuovo stile è entrato in una fase di distribuzione più larga e nelle prossime settimane potrebbe arrivare anche in altre sezioni dell’app.