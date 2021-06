iPhone 13, spuntano le immagini della fotocamera

Spuntano le prime immagini di iPhone 13 e 13 mini, e la fotocamera è molto diversa: le lenti infatti sono poste in obliquo.

La prossima generazione di iPhone in arrivo dopo l’esatte avrà un aspetto complessivamente molto simile ai modelli attuali, ma con una evidente divergenza nel modulo fotocamera. Ecco che aspetto avrà iPhone 13 (sempreché Apple non deciderà di cambiargli nome, per blandire le ansie degli utenti più superstiziosi).

Fotocamera iPhone 13 Pro

I primi rumors a riguardo erano emersi a maggio 2020, addirittura prima del lancio di iPhone 12. Un tweet pubblicato da un canarino ritenuto molto affidabile aveva mostra in anteprima lo schema del modulo fotocamera di iPhone 13 Pro. È l’immagine che vedete qui su, e che mostra una fotocamera con le seguenti caratteristiche:

Lente grandangolare da 64 Megapixel con zoom ottico 1x e zoom digitale 6x

con zoom ottico 1x e zoom digitale 6x Lente tele-obiettivo da 40 Megapixel con zoom ottico 3x-5x e zoom digitale 15-20x

con zoom ottico 3x-5x e zoom digitale 15-20x Lente anamorfica 64 Megapixel per la cattura video con rapporto 2.1:1

per la cattura video con rapporto 2.1:1 Lente ultra-grandangolare 40-megapixel .25x con zoom ottico invertito

.25x con zoom ottico invertito LiDAR 4.0

Il design, da quel che si vede nella foto in alto, potrebbe risultare un filo “anti-Apple” agli occhi dei più, ma c’è da ricordare che iPhone 12 e le generazioni seguenti si ispirano alle forme piatte e essenziali del glorioso fu-iPhone 4 e di iPad Pro. Quindi tutto può essere.

Fotocamera iPhone 13

La vera sorpresa, però, è la fotocamera di iPhone 13 e iPhone 13 mini, caratterizzata da una disposizione obliqua delle lenti. Una bella differenza rispetto alla disposizione verticale di iPhone 12 e versioni precedenti.

E tra l’altro, fate caso all’altro particolare degno di nota: il modulo fotocamera è parecchio più sporgente rispetto alle versioni precedenti; il che lascerebbe intendere che la stabilizzazione ottica sensor-shift del Pro Max approderà finalmente su tutta la linea.

Il nuovo iPhone 13 verrà presentato dopo l’estate, a settembre, e al momento non sembrano esserci ritardi sulla tabella di marcia, anche perché i produttori stanno dando priorità massima agli ordini di Cupertino.

