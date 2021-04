Aggiornamento firmware per AirPods & AirPods Pro

Giacomo Martiradonna,

Aggiornamento del 29 aprile 2021

Apple ha rilasciato un nuovo update software per AirPods 2 e AirPods Pro; come sempre, non sappiamo quali novità contenga, ma l’aggiornamento è consigliato a tutti gli utenti, e andrebbe eseguito il più presto possibile.

La versione software degli AirPods, dunque, passa dalla precedente 3A283 di settembre all’attuale 3E75. Ecco come si fa ad aggiornare.

Aggiornare AirPods & AirPods Pro

Non esiste una procedura manuale o standard di aggiornare AirPods; in generale, è completamente automatica e wireless: tutto quel che si richiede all’utente è di infilare AirPods nella custodia di ricarica e di porre la custodia in ricarica. Per forzare il processo di aggiornamento, tuttavia, si può eliminare l’abbinamento con iPhone (in Impostazioni → Bluetooth) e infine effettuare nuovamente l’abbinamento.

Per verificare la versione di firmware installata, fate così:

Assicuratevi di aver collegato AirPods all’iPhone

Aprite l’app Impostazioni

Toccate Generali

Toccate Informazioni

Toccate AirPods

Guardate la voce “Versione Firmware”

