Android Auto è molto più utile di quanto pensi e con le nuove impostazioni ti salva i viaggi

Android Auto, la piattaforma di Google che porta lo smartphone sul display dell’auto, è molto più di un navigatore con il lettore musicale incorporato. La maggior parte delle persone lo lascia con le impostazioni predefinite, ignorando opzioni che riducono le distrazioni e rendono i viaggi, soprattutto quelli lunghi delle vacanze, decisamente più comodi. Bastano pochi minuti di configurazione, da fare a veicolo fermo, per trasformarlo in uno strumento su misura.

La prima impostazione da sistemare è l’avvio automatico. Se si usa Android Auto ogni volta che si sale in macchina, non ha senso doverlo lanciare a mano: nelle impostazioni del telefono si può impostare l’avvio automatico su “sempre”, così il sistema si collega da solo non appena il dispositivo viene riconosciuto. Sempre nella stessa logica di togliere passaggi inutili, conviene disattivare l’avvio automatico della musica: in questo modo l’auto resta connessa, ma è il conducente a decidere quando e cosa ascoltare, senza ritrovarsi l’ultima playlist sparata a volume alto alla partenza.

La funzionalità di Android Auto che conviene usare

Le scorciatoie sono un altro alleato sottovalutato. Android Auto permette di salvare le destinazioni frequenti, come casa, ufficio o palestra, e di avviare il percorso con un solo tocco invece di digitare ogni volta l’indirizzo. La stessa cosa vale per i contatti che si chiamano più spesso. Sono accorgimenti che, sommati, riducono il numero di volte in cui si stacca lo sguardo dalla strada, ed è proprio lì che si gioca la sicurezza.

Per i viaggi lunghi diventa prezioso il capitolo offline. Scaricare in anticipo la mappa dell’area che si attraverserà, magari sotto rete Wi-Fi prima di partire, garantisce che la navigazione resti fluida anche dove il segnale è intermittente, perché le indicazioni passo passo continuano a funzionare senza connessione. Lo stesso vale per la musica: tenere qualche playlist scaricata sul telefono evita le interruzioni nei tratti senza copertura.

Il cambiamento più vistoso degli ultimi tempi riguarda però l’assistente vocale. Gemini, l’intelligenza artificiale di Google, sta progressivamente sostituendo il vecchio assistente, e permette di gestire messaggi, chiamate e ricerche parlando in modo naturale, senza imparare comandi rigidi. Si può chiedere di mandare un messaggio con l’orario di arrivo stimato, di trovare un posto dove mangiare lungo il percorso con una deviazione minima, o di controllare un indirizzo ricevuto via email, il tutto tenendo le mani sul volante. In Italia l’arrivo delle funzioni più avanzate è previsto in modo graduale nel corso dell’anno.

Tra le novità dedicate proprio agli spostamenti c’è anche l’integrazione del sistema di tracciamento di Google, pensata tra l’altro per localizzare i bagagli smarriti durante i viaggi aerei: si genera un link sicuro con la posizione della valigia, da inoltrare alla compagnia aerea per facilitarne il recupero. Un dettaglio che, da solo, racconta quanto la piattaforma stia uscendo dai confini dell’abitacolo.