Smartphone, il tuo ultimo modello non ha queste funzioni utilissime: le 5 rimpiante da tutti

Gli smartphone moderni hanno raggiunto livelli tecnologici impressionanti: intelligenza artificiale integrata, traduzioni istantanee, fotocamere avanzate e capacità video sempre più vicine al mondo professionale.
Gli smartphone moderni hanno raggiunto livelli tecnologici impressionanti: intelligenza artificiale integrata, traduzioni istantanee, fotocamere avanzate e capacità video sempre più vicine al mondo professionale.
Silvia Dalia
Pubblicato il 26 giu 2026
Smartphone, il tuo ultimo modello non ha queste funzioni utilissime: le 5 rimpiante da tutti

Dietro questa evoluzione si nasconde un fenomeno sempre più evidente: molte funzionalità pratiche del passato sono state eliminate nel nome di design, sottigliezza e integrazione totale.

Il risultato è che, nonostante i dispositivi siano più potenti, alcuni utenti percepiscono una minore libertà d’uso rispetto a qualche anno fa.

1. Batteria removibile: la libertà che non c’è più

Un tempo, quando lo smartphone si scaricava, bastava sostituire la batteria in pochi secondi. Una soluzione semplice che eliminava completamente l’ansia da autonomia, soprattutto in viaggio.

Oggi invece le batterie sono integrate e non sostituibili facilmente, rendendo indispensabili power bank e ricariche frequenti.

2. Espansione della memoria con microSD

Un’altra funzione molto apprezzata era la possibilità di aumentare lo spazio di archiviazione tramite schede microSD.

Nuovi smartphone, le 5 funzioni più rimpiante – Melablog.it

Con pochi euro era possibile ottenere più memoria per foto, video e file, senza dover scegliere modelli più costosi. Oggi, invece, molti dispositivi obbligano a fare affidamento su storage interno o servizi cloud.

3. Jack audio: la semplicità del collegamento immediato

Il classico ingresso per cuffie è stato progressivamente eliminato da molti modelli. Il suo vantaggio era evidente: zero configurazioni, nessuna ricarica, funzionamento immediato.

Con l’arrivo degli auricolari wireless si sono introdotti nuovi limiti legati alla batteria e alla connessione, rendendo meno immediata un’azione quotidiana come ascoltare musica.

4. LED di notifica: piccolo ma utilissimo

Prima dell’era degli schermi sempre accesi, un semplice LED colorato permetteva di capire tutto a colpo d’occhio.

Un lampeggio diverso indicava chiamate, messaggi o notifiche, senza dover attivare il display. Era una soluzione efficiente e a bassissimo consumo energetico, oggi quasi scomparsa.

5. Radio FM integrata: contenuti senza internet

Molti dispositivi moderni hanno eliminato anche la radio FM. Eppure questa funzione consentiva di ascoltare musica e notizie senza connessione dati.

In viaggio o in situazioni di emergenza rappresentava una risorsa utile, completamente indipendente dalla rete.

Un’evoluzione che ha cambiato le priorità

La progressiva eliminazione di queste funzioni non è casuale. I produttori hanno privilegiato design sempre più sottili, dispositivi impermeabili e sistemi chiusi, riducendo la presenza di elementi fisici esterni.

Questo ha migliorato estetica e resistenza, ma ha anche ridotto alcune possibilità di utilizzo diretto e immediato.

Gli smartphone di oggi sono più potenti che mai, ma hanno perso alcune caratteristiche che li rendevano incredibilmente pratici nella vita quotidiana. Le funzioni eliminate non erano obsolete, ma semplicemente incompatibili con la direzione presa dall’industria.

Ed è proprio per questo che molti utenti continuano a ricordare con nostalgia dispositivi meno moderni, ma spesso più versatili.

Ti consigliamo anche

Questi smartphone smetteranno di funzionare nei prossimi mesi: c'è l'ufficialità
Smartphone

Questi smartphone smetteranno di funzionare nei prossimi mesi: c'è l'ufficialità
Ti ha bloccato su WhatsApp? Una prova affidabile in due semplici passaggi
Smartphone

Ti ha bloccato su WhatsApp? Una prova affidabile in due semplici passaggi
E se allo smartphone gli tappassi le orecchie? Come bloccare i sensori per non farti spiare
Smartphone

E se allo smartphone gli tappassi le orecchie? Come bloccare i sensori per non farti spiare
Il tuo telefono è stato hackerato? Componi questo codice, la risposta è chiara
Smartphone

Il tuo telefono è stato hackerato? Componi questo codice, la risposta è chiara
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×