Un vecchio cellulare dimenticato in un cassetto? Questi 19 modelli oggi valgono una fortuna.

Chi ha un vecchio cellulare dimenticato in un cassetto farebbe bene a dargli un’occhiata. Nel 2026, su eBay e nelle aste online, alcuni modelli Nokia, Motorola, Apple, Samsung e Siemens degli anni Ottanta, Novanta e Duemila vengono messi in vendita a cifre molto più alte di quanto si possa immaginare.

Merito della nostalgia, certo. Ma anche della rarità e dello stato di conservazione. Non tutti valgono una fortuna, questo va chiarito. Però alcuni esemplari, soprattutto se funzionanti o ancora sigillati, sono ormai usciti dal semplice mercato dell’usato e sono entrati in quello del collezionismo tecnologico.

I modelli che valgono di più: dall’iPhone originale al Samsung Matrix

Tra i telefoni più cercati c’è il primo iPhone, presentato da Apple nel 2007 e diventato uno spartiacque nella storia degli smartphone. Gli esemplari usati si trovano spesso tra 250 e 400 euro. Quelli ancora nella confezione originale, invece, possono superare i mille euro. Nel 2023, secondo le cronache d’asta statunitensi, un iPhone di prima generazione mai attivato è stato venduto per circa 190 mila dollari. Un caso eccezionale, naturalmente, ma rende bene l’idea.

Ancora più legati alla storia della telefonia sono il Mobira Senator del 1982, una specie di telefono trasportabile da auto da quasi dieci chili, e il Motorola DynaTAC 8000X, arrivato nel 1983. Per modelli funzionanti, nelle inserzioni specializzate, si parla anche di diverse migliaia di euro. Più abbordabili, ma comunque richiesti, alcuni classici Nokia: il Nokia 9000 Communicator, il Nokia 8810, il Nokia 8850, il curioso Nokia 7280, soprannominato “lipstick phone”, e il più popolare Nokia 3310, che sigillato può arrivare intorno ai 120 euro.

Il mercato premia anche i telefoni dal design fuori dal comune. Il Samsung Matrix SPH-N270, legato all’immaginario della saga cinematografica, in alcune offerte supera i 1.000 euro anche da usato. Il Nokia N-Gage, metà telefono e metà console portatile, può valere circa 200 euro, mentre nuovo in confezione può salire verso i 750 euro. Stesso discorso, con cifre diverse, per il Motorola StarTAC 130, il Motorola V3 Dolce & Gabbana, il Motorola V70, il Siemens Xelibri 6, il Sagem myC-3B e il raro Motorola StarTAC Rainbow. Pezzi strani, a volte venduti poco già all’epoca. Ed è proprio questo, oggi, a renderli interessanti.

Cosa fa salire il prezzo: rarità, confezione sigillata e stato di funzionamento

Il valore di un cellulare vintage non dipende solo dagli anni che ha sulle spalle. Anzi, l’età da sola conta poco. A pesare davvero sono la rarità del modello, la scatola originale, gli accessori, i manuali, lo stato della batteria e, soprattutto, una cosa molto semplice: il telefono si accende ancora oppure no. Un Nokia 8800 Arte Carbon, per esempio, mantiene quotazioni alte perché era già allora un prodotto di lusso, realizzato con materiali come acciaio, carbonio, titanio e vetro.

La confezione sigillata può cambiare completamente il prezzo. Un Motorola 3200 usato può essere proposto tra 90 e 220 euro, ma per esemplari mai aperti alcuni venditori chiedono cifre molto più alte, anche diverse migliaia di euro. Questo, però, non significa che quei telefoni vengano davvero venduti a quelle somme. Nei forum di settore i collezionisti lo ripetono spesso: “Il prezzo richiesto non è il prezzo realizzato”. Sembra una banalità, ma è la distinzione che conta.

Conta anche la storia che un telefono si porta dietro. Modelli come il Motorola StarTAC, tra i primi flip phone di massa, o il Nokia 3310, simbolo di robustezza e del gioco Snake II, hanno una spinta nostalgica fortissima. Altri, come il Siemens Xelibri 6, valgono perché furono esperimenti commerciali poco fortunati. Se ne trovano pochi, incuriosiscono di più. Il meccanismo, alla fine, è tutto qui.

Come verificare il valore prima di vendere su eBay o nelle aste specializzate

Prima di mettere in vendita un vecchio telefonino, conviene guardare non solo le inserzioni attive su eBay, ma soprattutto quelle concluse. Sono quelle a dire quanto qualcuno ha davvero pagato. È il modo più semplice per evitare valutazioni gonfiate e aspettative fuori mercato. Anche le foto fanno la differenza: uno scatto sfocato sul tavolo della cucina non basta. Servono immagini nitide di display, tastiera, retro, vano batteria, scatola e accessori.

Chi ha in mano un modello raro, come un Samsung Matrix SPH-N270, un Mobira Senator o un iPhone originale sigillato, può pensare anche alle case d’asta specializzate in tecnologia e memorabilia. Bisogna però mettere in conto commissioni e tempi più lunghi. Per i modelli più comuni, dal Nokia 3310 al Motorola V3, la vendita diretta resta spesso la strada più rapida.

Occhio, infine, alle batterie vecchie. Possono perdere liquido o gonfiarsi. Meglio non forzare l’accensione se il telefono è rimasto fermo per anni. Una verifica prudente, magari con un caricatore compatibile e originale, può aiutare a non rovinare l’oggetto e a conservarne il valore. Perché quel cellulare comprato vent’anni fa in un centro commerciale e poi dimenticato in un cassetto, oggi, potrebbe interessare più a un collezionista che a un tecnico. E valere molto più del previsto.