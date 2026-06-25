Se Internet non funziona bene ti spetta il rimborso: sia a casa che sullo smartphone

Restare senza internet, oggi, significa quasi sempre non poter lavorare, studiare o gestire le attività quotidiane. Quello che molti utenti ignorano è che un disservizio imputabile all’operatore — un guasto alla linea fissa, un’interruzione prolungata, un malfunzionamento mobile — può dare diritto a un risarcimento economico, riconosciuto sotto forma di indennizzo giornaliero.

La base normativa è la delibera AGCOM n. 347/18/CONS, il regolamento che disciplina gli indennizzi nelle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche. Il principio è semplice: l’utente non ha un contratto con il gestore della rete, ma con il proprio operatore telefonico, ed è quest’ultimo a dover garantire il servizio. Se non ci riesce per cause a lui riconducibili, è tenuto a indennizzare il cliente, salvo poi eventualmente rivalersi sul fornitore dell’infrastruttura. Restano esclusi soltanto i casi di forza maggiore, come alluvioni o terremoti.

Rimborso in caso di malfunzionamento Internet

Gli importi variano a seconda del tipo di disservizio. Per l’interruzione o la sospensione ingiustificata del servizio l’indennizzo può arrivare fino a 7,50 euro al giorno; per la mancata o ritardata risposta a un reclamo sono previsti 2,50 euro al giorno fino a un massimo di 300 euro; cifre più elevate scattano in situazioni gravi come la perdita del numero telefonico. Per le utenze “affari”, cioè professionali, gli importi vengono raddoppiati.

Un dettaglio non banale riguarda il momento da cui parte il conteggio: l’indennizzo decorre dopo i giorni che l’operatore si è impegnato a rispettare, nella propria carta dei servizi, per ripristinare il funzionamento. Per questo conviene sempre leggere quelle clausole, dove spesso sono indicati margini di due o tre giorni.

Il percorso per ottenere il rimborso passa dalla segnalazione tempestiva del guasto all’assistenza clienti, fondamentale perché è da quel momento che si inizia a calcolare la durata dell’interruzione. In alcuni casi, come i ritardi nell’attivazione o le sospensioni amministrative senza presupposti, l’indennizzo è automatico e viene accreditato in fattura o sul conto di servizio. Quando l’operatore nega o offre cifre irrisorie, lo strumento da utilizzare è la conciliazione presso il Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni, una procedura gratuita e relativamente rapida che evita di dover ricorrere al giudice.

Per affrontare la pratica con qualche probabilità di successo è utile conservare tutta la documentazione: contratto e condizioni di servizio, ricevute, comunicazioni con il servizio clienti comprese chat e telefonate, ed eventuali prove di un danno economico concreto. Più la traccia è completa, più la richiesta diventa difficile da respingere.

Vale la pena ricordare che il diritto all’indennizzo è cosa diversa dal semplice rimborso delle somme addebitate indebitamente, che spetta comunque a prescindere. E che, in un Paese dove le interruzioni di rete restano tutt’altro che rare, conoscere questi meccanismi sposta un po’ l’equilibrio dalla parte del consumatore, troppo spesso abituato a subire il disservizio senza chiedere nulla in cambio.