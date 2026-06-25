Se Internet non funziona bene ti spetta il rimborso: sia a casa che sullo smartphone

Quando la connessione di casa o quella dello smartphone smette di funzionare, il disagio è immediato e spesso prolungato. Pochi sanno che in molti casi la legge prevede un indennizzo a carico dell’operatore.
Quando la connessione di casa o quella dello smartphone smette di funzionare, il disagio è immediato e spesso prolungato. Pochi sanno che in molti casi la legge prevede un indennizzo a carico dell’operatore.
Valentina Giungati
Pubblicato il 25 giu 2026
Se Internet non funziona bene ti spetta il rimborso: sia a casa che sullo smartphone

Restare senza internet, oggi, significa quasi sempre non poter lavorare, studiare o gestire le attività quotidiane. Quello che molti utenti ignorano è che un disservizio imputabile all’operatore — un guasto alla linea fissa, un’interruzione prolungata, un malfunzionamento mobile — può dare diritto a un risarcimento economico, riconosciuto sotto forma di indennizzo giornaliero.

La base normativa è la delibera AGCOM n. 347/18/CONS, il regolamento che disciplina gli indennizzi nelle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche. Il principio è semplice: l’utente non ha un contratto con il gestore della rete, ma con il proprio operatore telefonico, ed è quest’ultimo a dover garantire il servizio. Se non ci riesce per cause a lui riconducibili, è tenuto a indennizzare il cliente, salvo poi eventualmente rivalersi sul fornitore dell’infrastruttura. Restano esclusi soltanto i casi di forza maggiore, come alluvioni o terremoti.

Rimborso in caso di malfunzionamento Internet

Gli importi variano a seconda del tipo di disservizio. Per l’interruzione o la sospensione ingiustificata del servizio l’indennizzo può arrivare fino a 7,50 euro al giorno; per la mancata o ritardata risposta a un reclamo sono previsti 2,50 euro al giorno fino a un massimo di 300 euro; cifre più elevate scattano in situazioni gravi come la perdita del numero telefonico. Per le utenze “affari”, cioè professionali, gli importi vengono raddoppiati.

Rimborso in caso di malfunzionamento Internet-Melablog.it

Un dettaglio non banale riguarda il momento da cui parte il conteggio: l’indennizzo decorre dopo i giorni che l’operatore si è impegnato a rispettare, nella propria carta dei servizi, per ripristinare il funzionamento. Per questo conviene sempre leggere quelle clausole, dove spesso sono indicati margini di due o tre giorni.

Il percorso per ottenere il rimborso passa dalla segnalazione tempestiva del guasto all’assistenza clienti, fondamentale perché è da quel momento che si inizia a calcolare la durata dell’interruzione. In alcuni casi, come i ritardi nell’attivazione o le sospensioni amministrative senza presupposti, l’indennizzo è automatico e viene accreditato in fattura o sul conto di servizio. Quando l’operatore nega o offre cifre irrisorie, lo strumento da utilizzare è la conciliazione presso il Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni, una procedura gratuita e relativamente rapida che evita di dover ricorrere al giudice.

Per affrontare la pratica con qualche probabilità di successo è utile conservare tutta la documentazione: contratto e condizioni di servizio, ricevute, comunicazioni con il servizio clienti comprese chat e telefonate, ed eventuali prove di un danno economico concreto. Più la traccia è completa, più la richiesta diventa difficile da respingere.

Vale la pena ricordare che il diritto all’indennizzo è cosa diversa dal semplice rimborso delle somme addebitate indebitamente, che spetta comunque a prescindere. E che, in un Paese dove le interruzioni di rete restano tutt’altro che rare, conoscere questi meccanismi sposta un po’ l’equilibrio dalla parte del consumatore, troppo spesso abituato a subire il disservizio senza chiedere nulla in cambio.

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