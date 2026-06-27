MediaWorld vende lo smartphone Samsung BEST Buy a meno di 100 euro

Si tratta di uno dei modelli più venduti della gamma economica, considerato un vero “best buy” per il rapporto tra prezzo e dotazione. Il Galaxy A16 offre un ampio display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, una fotocamera principale da 50 megapixel e, soprattutto, la promessa di sei anni di aggiornamenti software a partire dal lancio, avvenuto nel 2024. La versione di base rinuncia al 5G e punta su prestazioni adeguate all’uso quotidiano, non al gaming spinto o alla fotografia avanzata.

In Italia, però, la situazione è leggermente diversa e vale la pena chiarirla. Sul portale di MediaWorld il Galaxy A16 viaggia in genere su una cifra superiore, intorno ai 139 euro contro un prezzo di listino di circa 209,90 euro, quindi non sotto la soglia dei 100. La fascia “meno di 100 euro” da noi è presidiata piuttosto dai modelli di ingresso assoluto della serie Galaxy A, che MediaWorld tiene comunque a catalogo e che ogni tanto finiscono in promozione proprio sotto quel limite.

MediaWorld: i modelli Samsung da non perdere

I nomi da cercare sono tre. Il Galaxy A06 è il più essenziale: schermo PLS LCD da 6,7 pollici, processore MediaTek Helio G85, doppia fotocamera con sensore da 50 megapixel, batteria da 5.000 mAh e un prezzo di mercato che parte da circa 80 euro a seconda del taglio di memoria.

Il Galaxy A07, suo successore arrivato nel 2025, mantiene un’impostazione simile aggiungendo la certificazione IP54 e, nella variante 5G, un supporto software esteso fino a sei anni, con cifre di partenza anch’esse vicine agli 80 euro. Il Galaxy A05s, infine, si colloca un gradino sopra grazie a un display Full HD+, alla tripla fotocamera e all’NFC per i pagamenti, posizionandosi intorno alla soglia dei 100 euro nella versione da 64 GB.

Per chi valuta uno di questi modelli, è utile sapere a cosa va incontro. Sotto i 100 euro si ottiene un telefono affidabile ma di prestazioni contenute, pensato come primo smartphone per ragazzi e anziani o come secondo dispositivo, con display in molti casi a risoluzione HD, alimentatore spesso non incluso nella confezione e una fotocamera che dà il meglio con buona luce. In cambio si porta a casa la solidità del marchio e, sui modelli più recenti, un ciclo di aggiornamenti lungo che ne allunga la vita utile.

Un’ultima avvertenza pratica riguarda i prezzi, che in questa fascia cambiano con grande frequenza tra sottocosto, offerte a tempo e disponibilità dei singoli colori e tagli. Conviene quindi verificare sul sito di MediaWorld la cifra aggiornata del modello che interessa, tenendo presente che la stessa sigla può comparire in più versioni, nuove o ricondizionate, con prezzi diversi a seconda della memoria e della connettività.