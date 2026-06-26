Una semplice telefonata, la distrazione e i soldi di una vita spariti sul conto: com'è possibile? Sono le nuove truffe

Il nome tecnico è vishing, crasi di “voice phishing”, il phishing realizzato attraverso una telefonata. Lo schema è collaudato e fa leva sulla psicologia più che sulla tecnologia. La vittima riceve una chiamata da quello che appare, sul display, come il numero ufficiale della propria banca. All’altro capo una voce professionale, senza accenti sospetti, comunica che è in corso un bonifico non autorizzato o un tentativo di svuotare il conto, e che bisogna agire subito per bloccarlo. È proprio l’urgenza l’arma principale: spingere la persona a decidere in fretta, prima che abbia il tempo di ragionare.

A rendere la messinscena credibile c’è una tecnica chiamata spoofing, che permette ai truffatori di falsificare il numero mostrato sullo schermo. Così la chiamata sembra provenire davvero dall’istituto di credito, e in alcuni casi a quella prima telefonata ne segue una seconda, apparentemente dai carabinieri o dalla polizia, per dare ancora più solidità alla storia. Verificare il numero online non aiuta, perché quel numero è effettivamente quello reale dell’ente, semplicemente clonato sul display.

La telefonata che svuota il conto

Una volta conquistata la fiducia, il copione prevede la richiesta decisiva. Può essere l’invito a comunicare un codice OTP ricevuto via SMS, presentato come necessario per “bloccare” l’operazione ma che in realtà serve ad autorizzarla. Oppure la proposta di installare un’applicazione che dovrebbe proteggere il conto, e che invece consente ai criminali di prenderne il controllo da remoto, magari mentre un complice accede contemporaneamente all’home banking. Il denaro viene trasferito in tempo reale verso conti difficili da rintracciare, e quando la vittima si accorge di cosa è successo è quasi sempre troppo tardi.

I numeri raccontano un fenomeno tutt’altro che marginale. Le segnalazioni arrivano da tutta la penisola e riguardano persone di ogni età, smentendo l’idea che cadano nella trappola solo gli utenti meno esperti. La sofisticazione crescente di queste frodi, complice anche l’intelligenza artificiale capace di clonare voci, le rende difficili da riconoscere sul momento.

La difesa, per fortuna, si riassume in poche regole che il Garante per la privacy ripete da tempo. Banche e forze dell’ordine non chiedono mai per telefono password, PIN o codici OTP, né domandano di condividere lo schermo del dispositivo. Davanti a una chiamata che impone decisioni immediate e usa toni allarmistici, la mossa giusta è una sola: riagganciare. Anche se il numero sembra autentico, conviene interrompere e richiamare la banca usando solo i recapiti ufficiali presi dal sito o dalla documentazione del contratto. E se il colpo è già andato a segno, contattare subito l’istituto per bloccare le operazioni e sporgere denuncia alla Polizia Postale resta il modo più efficace per limitare i danni.