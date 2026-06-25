Se hai una SMART TV c'è una sorpresa gratuita che ora puoi attivare senza nemmeno pagare

Molti possessori di smart TV continuano a pagare abbonamenti pur avendo, già integrato nel proprio televisore, un servizio di canali in diretta completamente gratuito. Si tratta delle piattaforme di streaming “FAST” (Free Ad-Supported Streaming Television), preinstallate ormai sulla maggior parte dei modelli recenti, che offrono intrattenimento, notizie, sport, cinema e musica senza richiedere alcun pagamento, registrazione o carta di credito. L’unico contraltare è la presenza di qualche inserzione pubblicitaria, esattamente come accade nella TV tradizionale.

Il nome cambia a seconda del produttore. Sui televisori Samsung il servizio si chiama Samsung TV Plus ed è presente su tutti i modelli dal 2016 in poi; su quelli LG l’equivalente è LG Channels; altri marchi propongono soluzioni analoghe, talvolta affiancate da app indipendenti come Pluto TV o Rakuten TV. In tutti i casi il principio è lo stesso: si accede premendo un tasto del telecomando o selezionando l’icona dalla schermata principale, e i canali partono immediatamente.

Come trasformare la Smart TV di casa

Su Samsung TV Plus, per esempio, l’offerta italiana comprende decine di canali, tra cui diversi nomi noti del digitale terrestre come Real Time, Nove, DMAX, Food Network e Warner TV, riproposti in streaming senza bisogno di antenna.

La qualità è generalmente buona, quasi sempre in HD o Full HD, con qualche canale disponibile addirittura in 4K. I contenuti spaziano dai film alle serie, dai documentari ai programmi di cucina e viaggio, fino alle dirette di news e ai canali musicali tematici. Accanto alla diretta, molte di queste piattaforme includono anche una libreria on demand, da cui scegliere titoli da guardare quando si vuole. L’unico requisito tecnico è una connessione a internet, dato che i canali viaggiano in streaming e non via etere.

Per attivare il servizio non serve fare praticamente nulla: sui televisori compatibili è già lì, integrato nella lista canali insieme a quelli del digitale terrestre e satellitare. In genere le emittenti FAST occupano una numerazione dedicata, così da poterle raggiungere semplicemente digitando il numero sul telecomando. È anche possibile creare un elenco di preferiti, eliminare i canali che non interessano o, al contrario, ripristinare l’intera lista resettando lo Smart Hub se l’icona fosse stata rimossa per errore.

Vale la pena ricordare che lo stesso servizio è spesso disponibile anche fuori dal salotto. Le app dedicate, scaricabili gratuitamente su smartphone e tablet, permettono di portare gli stessi canali in mobilità, utile per chi vuole continuare a seguire una diretta lontano da casa, tenendo però d’occhio il consumo di dati quando non si è sotto rete Wi-Fi.

In un periodo in cui i costi degli abbonamenti streaming continuano a salire e a moltiplicarsi, riscoprire ciò che il proprio televisore offre già senza spese aggiuntive è un piccolo accorgimento che può alleggerire la bolletta dell’intrattenimento. Non sostituisce le grandi piattaforme a pagamento, ovviamente, ma per chi cerca qualcosa da guardare senza impegno rappresenta un’alternativa che in molti, semplicemente, non sanno di avere già a portata di telecomando.