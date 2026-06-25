La Polizia Postale è stata chiara e non c’è tempo da perdere: questi messaggi sono violazioni, non vanno aperti

Tra le campagne fraudolente segnalate con maggiore insistenza dalle autorità c’è quella che sfrutta il nome stesso delle forze dell’ordine. La Polizia Postale ha diffuso un avviso preciso su una serie di email e messaggi che simulano comunicazioni ufficiali e contengono presunte accuse relative a violazioni o irregolarità digitali, con la richiesta di una risposta immediata. Il consiglio è netto: questi messaggi non vanno aperti, e tantomeno si deve cliccare sui link o scaricare gli allegati che contengono.

Il funzionamento di questa truffa, riconducibile alla categoria del phishing e dell’ingegneria sociale, si basa su una leva psicologica ben collaudata. Il mittente appare istituzionale, il tono è minaccioso o perentorio, spesso è indicato un termine entro cui agire. L’obiettivo dei criminali, spiegano dalla Polizia Postale, è ottenere dati personali e credenziali, oppure indurre il destinatario ad aprire allegati dannosi capaci di infettare il dispositivo. Il fenomeno non risparmia nessuno e può colpire indifferentemente cittadini, professionisti, aziende e pubbliche amministrazioni.

Allerta della Polizia Postale: queste sono violazioni

Il punto fermo da memorizzare è uno solo: nessuna forza di polizia contatta i cittadini via email o SMS per chiedere dati personali o pagamenti, men che meno minacciando procedimenti penali. Qualunque comunicazione di questo tenore, per quanto curata nella grafica, è da considerarsi falsa in partenza. I criminali, peraltro, hanno affinato le tecniche: l’indirizzo del mittente può sembrare credibile, ma i link rimandano sempre a domini che non hanno nulla a che vedere con quelli ufficiali.

A rendere il quadro più complesso c’è l’uso crescente dell’intelligenza artificiale, che permette di confezionare testi grammaticalmente impeccabili. I vecchi campanelli d’allarme — errori di ortografia, italiano sgangherato, formattazione approssimativa — non bastano più a smascherare il raggiro. Per questo gli esperti insistono su altri indicatori: l’urgenza ingiustificata, la richiesta di informazioni sensibili, la presenza di link accorciati o di indirizzi che non corrispondono al presunto ente.

Le contromisure suggerite sono concrete e alla portata di chiunque. Prima di inserire qualsiasi dato conviene verificare l’indirizzo reale del sito, diffidare dei toni allarmistici e, in caso di dubbio, controllare la comunicazione attraverso i canali ufficiali dell’ente che si suppone l’abbia inviata. Chi riceve un messaggio sospetto può segnalarlo direttamente sul portale della Polizia Postale, il commissariatodips.it, oppure inoltrare gli SMS fraudolenti al 7726, il numero gratuito che gli operatori usano per incrociare le segnalazioni e bloccare i numeri coinvolti.

Lo schema, del resto, si ripresenta sotto forme sempre diverse ma con la stessa struttura: finti solleciti di pagamento, false sanzioni stradali tramite PagoPA, presunte giacenze di pacchi, avvisi bancari contraffatti. Cambia l’esca, resta identica la dinamica. Riconoscerla nel momento in cui arriva, prima ancora di aprire il messaggio, è la difesa più efficace che si possa adottare contro una minaccia che, numeri alla mano, continua a crescere di anno in anno.