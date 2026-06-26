La fine della chiavetta USB è qui: questa è decisamente l'alternativa migliore e comoda

La chiavetta USB ha avuto un merito enorme: ha reso normale portarsi dietro i propri file senza pensarci. Bastava infilarla in una porta e il gioco era fatto. Quella stessa semplicità, però, oggi mostra il fianco a una serie di limiti che fino a qualche anno fa accettavamo senza farci troppe domande. La capacità resta modesta rispetto al prezzo, la velocità in scrittura è spesso deludente quando si copiano file pesanti, e la fragilità è un problema concreto: una chiavetta dimenticata in tasca o caduta a terra può portarsi via mesi di lavoro.

La risposta che si sta imponendo è l’SSD esterno portatile, e il motivo è semplice quanto convincente. Un’unità a stato solido in formato tascabile pesa pochi grammi, non ha parti in movimento e regge velocità di lettura e scrittura che una normale pen drive non può nemmeno avvicinare. I modelli con interfaccia USB 3.2 raggiungono trasferimenti vicini ai 1.000 MB/s, una differenza che si tocca con mano quando si spostano cartelle di foto in RAW, video in 4K o un intero backup di sistema. Quello che prima richiedeva minuti, ora si esaurisce in pochi secondi.

Addio alle chiavette USB

Il dettaglio che rende il passaggio quasi obbligato è la diffusione del connettore USB-C. Lo stesso cavo che usiamo per ricaricare il telefono permette oggi di collegare un SSD esterno non solo a PC e Mac, ma anche a smartphone e tablet di ultima generazione. Si può scaricare la galleria fotografica del telefono direttamente sull’unità, liberare spazio e tenere tutto al sicuro senza passare da un computer. È la comodità della chiavetta, moltiplicata.

Non significa che la pen drive sia da buttare. Per consegnare un singolo documento, far girare un file tra colleghi o tenere a portata una copia di emergenza resta una soluzione economica e immediata. Il punto è un altro: quando i dati contano davvero, affidarli a un unico supporto fragile non è una buona idea. Gli esperti continuano a ricordare la regola del 3-2-1, tre copie dei dati su due supporti diversi, di cui una conservata altrove. In quest’ottica l’SSD esterno fa il lavoro pesante e il cloud, da Google Drive a iCloud, copre la parte off-site.

Sul fronte prezzi la situazione è cambiata in fretta. Su Amazon.it un SSD portatile da un terabyte oggi costa quanto una chiavetta capiente di qualche anno fa, e i tagli da 500 GB sono ormai alla portata di chiunque faccia un uso anche solo occasionale di file pesanti. Resta da capire quanto a lungo la vecchia chiavetta continuerà a comparire nei cassetti delle scrivanie italiane, accanto a cavi che non sappiamo più a cosa servano.