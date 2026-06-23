Altro che iPhone 18: svelati i piani segreti di Apple per il rivoluzionario iPhone 20

Apple sembra pronta a vivere uno dei periodi più movimentati della sua storia recente con delle grosse novità sul mercato.

Tra il 2026 e il 2027 la casa di Cupertino starebbe preparando una lunga serie di dispositivi destinati a cambiare profondamente la sua offerta, con l’arrivo del primo iPhone pieghevole, nuovi AirPods intelligenti, occhiali smart e perfino un modello celebrativo per i vent’anni dello smartphone che ha cambiato il mercato.

Dopo anni di aggiornamenti graduali, il prossimo biennio potrebbe riportare Apple al centro dell’attenzione con prodotti completamente nuovi e tecnologie che finora erano rimaste soltanto nei rumor.

La novità più attesa riguarda senza dubbio il presunto iPhone Ultra, nome che secondo diverse indiscrezioni potrebbe identificare il primo smartphone pieghevole dell’azienda. Il dispositivo dovrebbe debuttare già nel 2026 e rappresentare la risposta diretta ai modelli foldable che da anni dominano il panorama Android.

Le anticipazioni parlano di un design particolarmente curato, con una piega quasi invisibile e un’attenzione maniacale alla qualità costruttiva, uno degli aspetti su cui Apple avrebbe lavorato più a lungo. Non si tratterebbe soltanto di un nuovo smartphone, ma di una vera e propria nuova categoria destinata ad affiancare la linea tradizionale degli iPhone.

Il prezzo, però, potrebbe essere elevato. Alcune stime parlano di cifre superiori ai 2.000 dollari, rendendolo uno dei prodotti Apple più costosi mai realizzati.

Nel 2027 arriva l’iPhone del ventennale

Il 2027 segnerà il ventesimo anniversario dell’iPhone originale e Apple starebbe preparando un modello speciale per celebrare l’evento. Secondo le indiscrezioni, il dispositivo potrebbe introdurre uno dei cambiamenti estetici più importanti degli ultimi anni.

Si parla di uno schermo quasi completamente privo di bordi, vetro curvo su tutti i lati e una fotocamera anteriore nascosta sotto il display. Un approccio che punta a rendere l’iPhone ancora più vicino all’idea di uno schermo “totale”.

Accanto a questo modello celebrativo potrebbero arrivare anche nuove versioni della gamma, tra cui l’evoluzione dell’ultrasottile iPhone Air 2, che dovrebbe migliorare autonomia e comparto fotografico rispetto alla generazione precedente.

Tra le sorprese più curiose spiccano i futuri AirPods dotati di fotocamere integrate. A prima vista l’idea può sembrare insolita, ma il loro obiettivo non sarebbe quello di scattare fotografie.

Le piccole telecamere servirebbero infatti a fornire informazioni visive a Siri e alle funzioni di Apple Intelligence, consentendo agli auricolari di comprendere meglio ciò che accade attorno all’utente. Potrebbero aiutare durante la navigazione, riconoscere oggetti o fornire informazioni contestuali in tempo reale.

Questi AirPods rappresenterebbero il primo vero dispositivo indossabile progettato attorno all’intelligenza artificiale e dovrebbero arrivare entro la fine del 2027.

Occhiali smart e nuovi dispositivi indossabili

Nello stesso periodo Apple starebbe lavorando anche a una propria versione degli smart glasses, destinati a competere con i modelli già lanciati da Meta. Gli occhiali dovrebbero integrare fotocamere, funzioni vocali avanzate e strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

L’obiettivo sembra chiaro: costruire un ecosistema in cui smartphone, auricolari e dispositivi indossabili collaborino costantemente tra loro, sfruttando le nuove capacità dell’intelligenza artificiale.

Se anche solo una parte di queste indiscrezioni dovesse trasformarsi in realtà, il biennio 2026-2027 potrebbe essere ricordato come uno dei momenti più importanti della storia di Apple, con una quantità di novità che non si vedeva da molti anni.