Questi smartphone smetteranno di funzionare nei prossimi mesi: c'è l'ufficialità

L’annuncio arriva da Meta e riguarda WhatsApp, l’applicazione di messaggistica più usata al mondo. A partire dall’8 settembre 2026, l’app non funzionerà più sui dispositivi Android dotati di una versione del sistema operativo precedente alla 6.0, ovvero Android Marshmallow. Il requisito minimo attuale è Android 5.0, quindi chi possiede un telefono fermo alle versioni 5.0 o 5.1 si troverà tagliato fuori, sia da WhatsApp Messenger sia da WhatsApp Business, dato che le due app condividono la stessa base tecnica.

A differenza di tante voci che circolano in rete, qui c’è l’ufficialità: chi usa un dispositivo coinvolto riceve già una notifica all’apertura dell’app, che segnala l’imminente fine del supporto. La modifica, è bene chiarirlo, riguarda solo Android. Per iPhone e iPad il requisito resta invariato a iOS 15.1 o versioni successive, quindi chi possiede un dispositivo Apple non deve preoccuparsi, almeno per ora.

Smartphone: questi smetteranno di funzionare

I numeri aiutano a inquadrare la portata reale del cambiamento. Secondo le statistiche di Google aggiornate a fine 2025, Android 5.0 e 5.1 messi insieme rappresentano appena lo 0,4% dei dispositivi attivi. È una quota piccolissima in percentuale, ma considerando i miliardi di smartphone Android in circolazione si traduce comunque in milioni di apparecchi fisici, concentrati soprattutto nei mercati emergenti. A settembre 2026, in pratica, WhatsApp continuerà a raggiungere oltre il 99% dei telefoni Android del pianeta.

Quali modelli rischiano concretamente? Si tratta in larga parte di smartphone commercializzati tra il 2013 e il 2015, quando Android 5 era lo standard e molti produttori smisero presto di rilasciare aggiornamenti. Nell’elenco compaiono dispositivi popolarissimi all’epoca, come il Samsung Galaxy S4 e il Galaxy Note 3. C’è un dettaglio che vale la pena sottolineare: spesso l’esclusione non dipende da un limite fisico dell’apparecchio, ma da una scelta commerciale presa anni fa. Un Galaxy S4 sarebbe tecnicamente in grado di far girare Android 6, ma il produttore decise di non distribuire quell’aggiornamento, e oggi l’utente paga quella decisione.

Per chi si trova in questa situazione le strade sono sostanzialmente due. La prima è aggiornare il sistema operativo, opzione però quasi mai disponibile su telefoni così datati. La seconda, più realistica, è cambiare dispositivo, anche orientandosi su un modello di fascia economica che oggi costa meno di quanto si immagini e garantisce anni di aggiornamenti. Prima di farlo, conviene mettere al sicuro le conversazioni con un backup su Google Drive o nella memoria del telefono, così da poterle trasferire senza perdere nulla. Installare versioni non ufficiali dell’app per aggirare il blocco è invece sconsigliato: espone a rischi di sicurezza concreti e non garantisce il funzionamento nel tempo.