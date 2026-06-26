Il tunnel più tech del mondo si trova proprio in Italia e collegherà tutta l'Europa

Si chiama Galleria di Base del Brennero, ma è con il nome di Brenner Base Tunnel che la conoscono gli ingegneri di mezza Europa. È un collegamento ferroviario scavato nel cuore delle Alpi, destinato a unire Fortezza, in provincia di Bolzano, con Innsbruck, in Austria. Considerando anche la circonvallazione sotterranea di Innsbruck, il sistema raggiunge i 64 chilometri complessivi, una misura che ne fa il tunnel ferroviario sotterraneo più lungo del mondo. Per dare un termine di paragone, il celebre traforo del San Gottardo in Svizzera si ferma a 57 chilometri: il Brennero lo supera e conquista il primato globale.

Il cantiere va avanti da anni, con un susseguirsi di tappe che raramente arrivano alle cronache nazionali. A settembre 2025 è stato abbattuto l’ultimo diaframma tra il versante italiano e quello austriaco, permettendo per la prima volta di attraversare a piedi il confine di Stato a circa 1.400 metri di profondità. Più di recente, nella primavera del 2026, è partito lo scavo di un nuovo tratto: in azione c’è una fresa meccanica gigantesca, una di quelle macchine lunghe oltre 140 metri con una testa fresante di quasi dieci metri di diametro, che avanza centimetro dopo centimetro sotto la roccia.

Il tunnel straordinario si trova in Italia

A rendere l’opera così strategica non è solo il record di lunghezza. Il tunnel è il fulcro del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete di trasporto europea, l’asse che collega idealmente il nord della Finlandia all’estremo sud del continente. L’obiettivo dichiarato è togliere camion dalle strade e spostare le merci sulla ferrovia, riducendo pendenze e tempi di percorrenza lungo una delle direttrici più trafficate d’Europa. Chi ha percorso in auto l’autostrada del Brennero d’estate sa bene cosa significhi incolonnarsi tra mezzi pesanti: l’idea è proprio alleggerire quel flusso.

Sul piano tecnologico l’opera è un concentrato di soluzioni avanzate. Oltre alle frese meccaniche, in alcuni tratti si è ricorsi allo scavo tradizionale e perfino alla tecnica del congelamento del terreno con azoto, usata per stabilizzare le zone più instabili prima di procedere. La parte italiana è realizzata da un consorzio guidato da un grande gruppo infrastrutturale nazionale, lo stesso impegnato anche sulla Torino-Lione, l’altra grande opera transalpina in costruzione.

Non mancano le ombre, ed è giusto ricordarle. I tempi si sono allungati di parecchio rispetto alle previsioni iniziali: quando i lavori partirono, il completamento era atteso per il 2025, mentre oggi l’entrata in servizio è stimata intorno al 2032. Per allora, se le scadenze verranno rispettate, i primi treni inizieranno a percorrere questa autostrada ferroviaria scavata nella roccia, e l’Italia si ritroverà al centro di una rete continentale che oggi, vista dai cantieri sotto il Brennero, sembra ancora lontana.