Le persone stanno posizionando il ventilatore in questa posizione insolita: così raffredda casa quanto il condizionatore

Il ventilatore, da solo, non abbassa la temperatura di una stanza. Si limita a muovere l’aria, e la sensazione di fresco che proviamo dipende dall’evaporazione del sudore sulla pelle. Tutto qui. Per questo, nelle ore più calde, puntarlo addosso serve a poco: sposta aria già calda e l’ambiente resta esattamente com’era. Il trucco che gira da tempo tra chi non ha l’aria condizionata ribalta proprio questa logica, e funziona perché sfrutta la fisica invece di ignorarla.

L’idea è semplice: invece di rivolgere il ventilatore verso l’interno della stanza, lo si posiziona davanti a una finestra aperta, rivolto verso l’esterno. In questo modo non spinge aria dentro casa, ma la spinge fuori, espellendo quella calda che si è accumulata durante il giorno. Il momento giusto per farlo è la sera o la notte, quando la temperatura esterna scende sotto quella interna. Mentre da una finestra il ventilatore butta fuori l’aria calda, dall’altra parte dell’abitazione l’aria più fresca viene richiamata dentro, creando una corrente che attraversa gli ambienti.

Il trucco per rinfrescare casa con il ventilatore

Il risultato è quello che in gergo si chiama ventilazione incrociata, e a parità di condizioni può far percepire la casa molto più vivibile rispetto a un ventilatore lasciato a girare in mezzo alla stanza. Per ottimizzarlo conviene aprire due finestre su lati opposti dell’abitazione: una fa da via di uscita per l’aria calda, l’altra da ingresso per quella fresca. Più le due aperture sono distanti, più l’aria attraversa gli ambienti e porta via il calore.

C’è una variante che molti adottano nelle notti afose: posizionare una bacinella di acqua fredda o qualche bottiglia ghiacciata davanti al flusso del ventilatore. L’aria che lo attraversa si raffredda di qualche grado prima di diffondersi, in un’imitazione rudimentale di quello che fanno i raffrescatori evaporativi. Non è un condizionatore, e sarebbe disonesto promettere miracoli, ma in assenza di alternative aiuta.

Durante il giorno la strategia va rovesciata. Con il sole alto e l’esterno più caldo dell’interno, conviene tenere finestre e tapparelle chiuse per non far entrare il calore, e usare il ventilatore solo per smuovere l’aria nelle stanze in cui si soggiorna. La finestra si riapre quando cala il sole.

Resta il consumo, che è il vero punto di forza del metodo. Un ventilatore assorbe una frazione di quello che richiede un climatizzatore, e usarlo in modo intelligente significa spesso ottenere un sollievo accettabile senza vedere la bolletta lievitare. In un’estate italiana sempre più calda, dove non tutti possono o vogliono installare uno split, capire dove mettere il ventilatore conta più di quale modello si è comprato.