Così la TV di casa condivide informazioni a tua insaputa: sanno ciò che fai (ed è legale), quindi ho disattivato l'opzione

Funziona come una sorta di fotografo invisibile installato dentro lo schermo. A intervalli regolari, in alcuni casi ogni mezzo secondo, il sistema cattura un frammento di ciò che stiamo guardando e ne crea un’impronta digitale, che viene poi confrontata con un enorme database per identificare il film, il programma o persino il videogioco in corso.

Il dettaglio che fa la differenza è che l’ACR non distingue la fonte: riconosce ciò che arriva dal digitale terrestre esattamente come quello che passa da una console o da un dispositivo collegato via HDMI.

La TV di casa condivide informazioni delicate

Questi dati non restano nel televisore. Vengono inviati a server esterni e aggregati in profili comportamentali dettagliati, che indicano cosa guardiamo, quando e per quanto tempo. Quei profili alimentano la pubblicità mirata, non solo sullo schermo della TV ma potenzialmente anche sugli altri dispositivi connessi alla stessa rete domestica. È un mercato che vale miliardi, e spiega perché la funzione sia quasi sempre attiva di default fin dal primo avvio.

La cosa che spiazza molti è che tutto questo è perfettamente legale. Nel momento in cui si configura il televisore, di norma, si accettano termini e condizioni che includono il consenso a questa raccolta. Il problema è che il consenso viene spesso dato in blocco, senza che l’utente si renda conto di cosa sta autorizzando. Non a caso la pratica è finita più volte sotto esame: negli Stati Uniti, all’inizio del 2026, un produttore importante ha chiuso un contenzioso impegnandosi a non raccogliere più i dati ACR senza un consenso esplicito e informato, e a riscrivere le schermate sulla privacy.

La buona notizia è che disattivare l’ACR si può, e bastano pochi minuti. Il percorso cambia a seconda della marca, ma la logica è simile: si entra nel menu delle impostazioni, si cerca la sezione dedicata alla privacy o ai termini di servizio e si tolgono i consensi relativi al riconoscimento dei contenuti e alla pubblicità personalizzata. Ogni produttore usa un nome diverso per la stessa funzione, e a volte la voce è nascosta tra le condizioni d’uso, ma con un po’ di pazienza si trova.

Vale la pena aggiungere due accortezze. La prima è che, oltre all’ACR, conviene disattivare anche il microfono del telecomando quando non serve e reimpostare periodicamente l’identificativo pubblicitario. La seconda è più insidiosa: dopo un aggiornamento del software, capita che le opzioni faticosamente disattivate tornino attive da sole. Un controllo periodico del menu privacy, magari dopo ogni update importante, resta l’unico modo per tenere davvero sotto controllo cosa il salotto racconta di noi.