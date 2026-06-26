Il sistema ad aria fredda di LIDL è meglio di condizionatore e ventilatore messi insieme ed è finalmente disponibile

Il prodotto al centro dell’attenzione è il raffrescatore d’aria a marchio SilverCrest, la linea che Lidl dedica agli elettrodomestici per la casa. La sua promessa è proprio quella di unire i pregi di due apparecchi che di solito si scelgono in alternativa: la circolazione d’aria di un ventilatore e l’effetto rinfrescante che ci si aspetterebbe da un condizionatore, il tutto senza i tubi, l’installazione e i consumi di quest’ultimo.

Il funzionamento si basa su un principio semplice quanto efficace, quello dell’evaporazione. L’apparecchio aspira l’aria calda dell’ambiente e la fa passare attraverso un elemento costantemente inumidito con l’acqua di un serbatoio interno. Quando l’acqua evapora a contatto con l’aria calda, sottrae calore, e il flusso che esce risulta più fresco di quello in entrata. Una modalità oscillante distribuisce l’aria nella stanza, mentre un timer consente di programmare lo spegnimento automatico. È lo stesso meccanismo dei raffrescatori evaporativi più costosi, riportato a un formato compatto e a un prezzo da supermercato.

Lidl salva l’estate con il nuovo sistema

Sul fronte della spesa, in effetti, sta qui buona parte dell’appeal. I modelli più piccoli della gamma, i mini refrigeratori d’aria, sono comparsi sugli scaffali a cifre che oscillano intorno ai venticinque euro, con serbatoio da circa 700 millilitri, illuminazione LED e alimentazione tramite porta USB. Le versioni un po’ più strutturate, vendute come raffrescatori veri e propri, si attestano sui trenta euro circa e includono funzioni come l’oscillazione e diversi livelli di velocità. Tutti i prodotti a marchio SilverCrest, va ricordato, godono della garanzia di tre anni offerta dalla catena.

È giusto però ridimensionare le aspettative, perché il confine con il condizionatore resta netto. Un raffrescatore evaporativo non abbassa la temperatura della stanza come fa uno split: rende più sopportabile l’aria nelle immediate vicinanze e funziona meglio in ambienti asciutti, mentre rende poco quando l’umidità è già alta. Chi cerca il fresco intenso di un climatizzatore troverà la differenza evidente. Chi invece vuole un sollievo a basso costo, da spostare facilmente da una stanza all’altra e da tenere acceso senza pensieri sulla bolletta, ha tra le mani un compromesso ragionevole.

Resta il nodo della disponibilità, che con i prodotti Lidl è sempre il vero punto interrogativo. Gli articoli SilverCrest legati alla stagione compaiono nei volantini in determinati periodi e tendono a esaurirsi in fretta, sia in negozio sia sullo store online. Per chi è interessato, la regola è la solita: tenere d’occhio le offerte settimanali e muoversi quando il prodotto è effettivamente a scaffale, perché la finestra di acquisto, come spesso accade con le promozioni della catena, dura poco.