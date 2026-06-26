Il sistema ad aria fredda di LIDL è meglio di condizionatore e ventilatore messi insieme ed è finalmente disponibile

Ogni estate la grande distribuzione propone soluzioni per combattere il caldo senza affrontare la spesa di un impianto fisso. Una di queste sta facendo parlare di sé, presentata come la via di mezzo ideale tra due elettrodomestici molto diversi.
Ogni estate la grande distribuzione propone soluzioni per combattere il caldo senza affrontare la spesa di un impianto fisso. Una di queste sta facendo parlare di sé, presentata come la via di mezzo ideale tra due elettrodomestici molto diversi.
Valentina Giungati
Pubblicato il 26 giu 2026
Il sistema ad aria fredda di LIDL è meglio di condizionatore e ventilatore messi insieme ed è finalmente disponibile

Il prodotto al centro dell’attenzione è il raffrescatore d’aria a marchio SilverCrest, la linea che Lidl dedica agli elettrodomestici per la casa. La sua promessa è proprio quella di unire i pregi di due apparecchi che di solito si scelgono in alternativa: la circolazione d’aria di un ventilatore e l’effetto rinfrescante che ci si aspetterebbe da un condizionatore, il tutto senza i tubi, l’installazione e i consumi di quest’ultimo.

Il funzionamento si basa su un principio semplice quanto efficace, quello dell’evaporazione. L’apparecchio aspira l’aria calda dell’ambiente e la fa passare attraverso un elemento costantemente inumidito con l’acqua di un serbatoio interno. Quando l’acqua evapora a contatto con l’aria calda, sottrae calore, e il flusso che esce risulta più fresco di quello in entrata. Una modalità oscillante distribuisce l’aria nella stanza, mentre un timer consente di programmare lo spegnimento automatico. È lo stesso meccanismo dei raffrescatori evaporativi più costosi, riportato a un formato compatto e a un prezzo da supermercato.

Lidl salva l’estate con il nuovo sistema

Sul fronte della spesa, in effetti, sta qui buona parte dell’appeal. I modelli più piccoli della gamma, i mini refrigeratori d’aria, sono comparsi sugli scaffali a cifre che oscillano intorno ai venticinque euro, con serbatoio da circa 700 millilitri, illuminazione LED e alimentazione tramite porta USB. Le versioni un po’ più strutturate, vendute come raffrescatori veri e propri, si attestano sui trenta euro circa e includono funzioni come l’oscillazione e diversi livelli di velocità. Tutti i prodotti a marchio SilverCrest, va ricordato, godono della garanzia di tre anni offerta dalla catena.

Lidl salva l’estate con il nuovo sistema-Melablog.it

È giusto però ridimensionare le aspettative, perché il confine con il condizionatore resta netto. Un raffrescatore evaporativo non abbassa la temperatura della stanza come fa uno split: rende più sopportabile l’aria nelle immediate vicinanze e funziona meglio in ambienti asciutti, mentre rende poco quando l’umidità è già alta. Chi cerca il fresco intenso di un climatizzatore troverà la differenza evidente. Chi invece vuole un sollievo a basso costo, da spostare facilmente da una stanza all’altra e da tenere acceso senza pensieri sulla bolletta, ha tra le mani un compromesso ragionevole.

Resta il nodo della disponibilità, che con i prodotti Lidl è sempre il vero punto interrogativo. Gli articoli SilverCrest legati alla stagione compaiono nei volantini in determinati periodi e tendono a esaurirsi in fretta, sia in negozio sia sullo store online. Per chi è interessato, la regola è la solita: tenere d’occhio le offerte settimanali e muoversi quando il prodotto è effettivamente a scaffale, perché la finestra di acquisto, come spesso accade con le promozioni della catena, dura poco.

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