Netflix basta digitare questi codici per sbloccare categorie nascoste di film: il trucco del tecnico

Su Netflix esiste un sistema poco evidente agli utenti che permette di accedere a un’enorme quantità di contenuti organizzati in categorie molto più specifiche rispetto a quelle mostrate nell’interfaccia principale.
Su Netflix esiste un sistema poco evidente agli utenti che permette di accedere a un’enorme quantità di contenuti organizzati in categorie molto più specifiche rispetto a quelle mostrate nell’interfaccia principale.
Silvia Dalia
Pubblicato il 25 giu 2026
Netflix basta digitare questi codici per sbloccare categorie nascoste di film: il trucco del tecnico

Si tratta dei cosiddetti codici numerici segreti, una sorta di “mappa alternativa” del catalogo che consente di trovare film e serie suddivisi in micro-generi.

Questo meccanismo nasce nei primi anni di attività della piattaforma, quando il servizio era ancora legato al noleggio di DVD. In quel periodo, i contenuti venivano catalogati attraverso una struttura interna estremamente dettagliata, composta da decine di sottocategorie identificabili tramite codici. Con il passaggio allo streaming, questa logica è rimasta alla base dell’organizzazione dei contenuti ed è stata progressivamente ampliata fino a diventare molto più complessa.

Oggi questi codici consentono di superare i limiti dell’algoritmo di raccomandazione, offrendo la possibilità di esplorare manualmente generi specifici e meno visibili. In questo modo l’utente può uscire dalla classica selezione automatica e scoprire contenuti che normalmente non comparirebbero tra i suggerimenti.

Netflix, i codici per le categorie dei film – Melablog.it

Il funzionamento è semplice: basta inserire nel browser la struttura dell’indirizzo netflix.com/browse/genre/ seguita dal codice numerico associato alla categoria desiderata. In alternativa, su alcuni dispositivi è possibile utilizzare direttamente la ricerca interna inserendo il numero corrispondente.

Secondo le informazioni disponibili, il catalogo include migliaia di combinazioni diverse, continuamente aggiornate e ampliate nel tempo . Alcune categorie sono molto generiche, altre estremamente specifiche, come sottogeneri legati a periodi storici, emozioni o tipi di narrazione.

Principali codici Netflix per categorie nascoste

Azione e avventura

  • 1365 → Azione e avventura
  • 43040 → Commedie d’azione
  • 43048 → Thriller d’azione
  • 77232 → Film d’azione asiatici
  • 9584 → Azione criminale e avventura
  • 10702 → Spy / spionaggio
  • 2125 → Azione militare
  • 7700 → Western

Animazione e anime

  • 4698 → Animazione
  • 11881 → Animazione per adulti
  • 7424 → Anime
  • 2653 → Anime d’azione
  • 6721 → Serie anime
  • 10695 → Anime horror

Commedia

  • 6548 → Commedie
  • 5475 → Commedie romantiche
  • 4426 → Commedie straniere
  • 9702 → Commedie demenziali
  • 11559 → Stand-up comedy
  • 3519 → Commedie per adolescenti

Dramma

  • 5763 → Drammi
  • 6889 → Drammi criminali
  • 1255 → Drammi romantici
  • 3653 → Basati su storie vere
  • 384 → Drammi indipendenti
  • 7243 → Drammi sportivi
  • 9299 → Drammi teen

Horror

  • 8711 → Horror
  • 42023 → Horror soprannaturale
  • 75405 → Zombie
  • 75804 → Vampiri
  • 8646 → Slasher
  • 947 → Film di mostri

Fantascienza e fantasy

  • 1492 → Sci-fi e fantasy
  • 3327 → Alieni
  • 4734 → Cult sci-fi
  • 11014 → Thriller fantascientifici
  • 6926 → Avventura sci-fi
  • 3916 → Dramma sci-fi

Documentari

  • 6839 → Documentari
  • 3652 → Biografici
  • 9875 → Crimine
  • 2595 → Natura e scienza
  • 5349 → Storici
  • 180 → Sportivi

Perché questi codici sono ancora utili

Il principale vantaggio di questo sistema è la possibilità di evitare la selezione automatica basata sugli algoritmi. Le piattaforme tendono infatti a suggerire contenuti simili a quelli già visti, riducendo la varietà.

I codici, invece, permettono una navigazione più libera e mirata, utile per chi vuole scoprire nuovi generi o esplorare il catalogo in modo più approfondito rispetto alle raccomandazioni standard.

In questo modo la ricerca diventa più precisa e soprattutto più ampia, offrendo una visione alternativa dell’intero ecosistema di contenuti.

Ti consigliamo anche

Così usano gli smartphone per rilevare droni che volano nei cieli: l'ultima tendenza è inquietante
Tempo libero

Così usano gli smartphone per rilevare droni che volano nei cieli: l'ultima tendenza è inquietante
Amazon Prime fa un regalo agli utenti: un film vietato per anni ora sbarca sul piccolo schermo
Tempo libero

Amazon Prime fa un regalo agli utenti: un film vietato per anni ora sbarca sul piccolo schermo
Altro che Prime Day su Amazon, Lidl ha lanciato lo svuotatutto Parkside e sono corsa a prenderli
Tempo libero

Altro che Prime Day su Amazon, Lidl ha lanciato lo svuotatutto Parkside e sono corsa a prenderli
Il videocitofono smart che tutti vogliono è appena crollato di prezzo per il Prime Day
Tempo libero

Il videocitofono smart che tutti vogliono è appena crollato di prezzo per il Prime Day
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×