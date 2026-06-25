Netflix basta digitare questi codici per sbloccare categorie nascoste di film: il trucco del tecnico

Si tratta dei cosiddetti codici numerici segreti, una sorta di “mappa alternativa” del catalogo che consente di trovare film e serie suddivisi in micro-generi.

Questo meccanismo nasce nei primi anni di attività della piattaforma, quando il servizio era ancora legato al noleggio di DVD. In quel periodo, i contenuti venivano catalogati attraverso una struttura interna estremamente dettagliata, composta da decine di sottocategorie identificabili tramite codici. Con il passaggio allo streaming, questa logica è rimasta alla base dell’organizzazione dei contenuti ed è stata progressivamente ampliata fino a diventare molto più complessa.

Oggi questi codici consentono di superare i limiti dell’algoritmo di raccomandazione, offrendo la possibilità di esplorare manualmente generi specifici e meno visibili. In questo modo l’utente può uscire dalla classica selezione automatica e scoprire contenuti che normalmente non comparirebbero tra i suggerimenti.

Il funzionamento è semplice: basta inserire nel browser la struttura dell’indirizzo netflix.com/browse/genre/ seguita dal codice numerico associato alla categoria desiderata. In alternativa, su alcuni dispositivi è possibile utilizzare direttamente la ricerca interna inserendo il numero corrispondente.

Secondo le informazioni disponibili, il catalogo include migliaia di combinazioni diverse, continuamente aggiornate e ampliate nel tempo . Alcune categorie sono molto generiche, altre estremamente specifiche, come sottogeneri legati a periodi storici, emozioni o tipi di narrazione.

Principali codici Netflix per categorie nascoste

Azione e avventura

1365 → Azione e avventura

43040 → Commedie d’azione

43048 → Thriller d’azione

77232 → Film d’azione asiatici

9584 → Azione criminale e avventura

10702 → Spy / spionaggio

2125 → Azione militare

7700 → Western

Animazione e anime

4698 → Animazione

11881 → Animazione per adulti

7424 → Anime

2653 → Anime d’azione

6721 → Serie anime

10695 → Anime horror

Commedia

6548 → Commedie

5475 → Commedie romantiche

4426 → Commedie straniere

9702 → Commedie demenziali

11559 → Stand-up comedy

3519 → Commedie per adolescenti

Dramma

5763 → Drammi

6889 → Drammi criminali

1255 → Drammi romantici

3653 → Basati su storie vere

384 → Drammi indipendenti

7243 → Drammi sportivi

9299 → Drammi teen

Horror

8711 → Horror

42023 → Horror soprannaturale

75405 → Zombie

75804 → Vampiri

8646 → Slasher

947 → Film di mostri

Fantascienza e fantasy

1492 → Sci-fi e fantasy

3327 → Alieni

4734 → Cult sci-fi

11014 → Thriller fantascientifici

6926 → Avventura sci-fi

3916 → Dramma sci-fi

Documentari

6839 → Documentari

3652 → Biografici

9875 → Crimine

2595 → Natura e scienza

5349 → Storici

180 → Sportivi

Perché questi codici sono ancora utili

Il principale vantaggio di questo sistema è la possibilità di evitare la selezione automatica basata sugli algoritmi. Le piattaforme tendono infatti a suggerire contenuti simili a quelli già visti, riducendo la varietà.

I codici, invece, permettono una navigazione più libera e mirata, utile per chi vuole scoprire nuovi generi o esplorare il catalogo in modo più approfondito rispetto alle raccomandazioni standard.

In questo modo la ricerca diventa più precisa e soprattutto più ampia, offrendo una visione alternativa dell’intero ecosistema di contenuti.