Netflix basta digitare questi codici per sbloccare categorie nascoste di film: il trucco del tecnico

Si tratta dei cosiddetti codici numerici segreti, una sorta di “mappa alternativa” del catalogo che consente di trovare film e serie suddivisi in micro-generi.
Questo meccanismo nasce nei primi anni di attività della piattaforma, quando il servizio era ancora legato al noleggio di DVD. In quel periodo, i contenuti venivano catalogati attraverso una struttura interna estremamente dettagliata, composta da decine di sottocategorie identificabili tramite codici. Con il passaggio allo streaming, questa logica è rimasta alla base dell’organizzazione dei contenuti ed è stata progressivamente ampliata fino a diventare molto più complessa.
Oggi questi codici consentono di superare i limiti dell’algoritmo di raccomandazione, offrendo la possibilità di esplorare manualmente generi specifici e meno visibili. In questo modo l’utente può uscire dalla classica selezione automatica e scoprire contenuti che normalmente non comparirebbero tra i suggerimenti.
Il funzionamento è semplice: basta inserire nel browser la struttura dell’indirizzo netflix.com/browse/genre/ seguita dal codice numerico associato alla categoria desiderata. In alternativa, su alcuni dispositivi è possibile utilizzare direttamente la ricerca interna inserendo il numero corrispondente.
Secondo le informazioni disponibili, il catalogo include migliaia di combinazioni diverse, continuamente aggiornate e ampliate nel tempo . Alcune categorie sono molto generiche, altre estremamente specifiche, come sottogeneri legati a periodi storici, emozioni o tipi di narrazione.
Principali codici Netflix per categorie nascoste
Azione e avventura
- 1365 → Azione e avventura
- 43040 → Commedie d’azione
- 43048 → Thriller d’azione
- 77232 → Film d’azione asiatici
- 9584 → Azione criminale e avventura
- 10702 → Spy / spionaggio
- 2125 → Azione militare
- 7700 → Western
Animazione e anime
- 4698 → Animazione
- 11881 → Animazione per adulti
- 7424 → Anime
- 2653 → Anime d’azione
- 6721 → Serie anime
- 10695 → Anime horror
Commedia
- 6548 → Commedie
- 5475 → Commedie romantiche
- 4426 → Commedie straniere
- 9702 → Commedie demenziali
- 11559 → Stand-up comedy
- 3519 → Commedie per adolescenti
Dramma
- 5763 → Drammi
- 6889 → Drammi criminali
- 1255 → Drammi romantici
- 3653 → Basati su storie vere
- 384 → Drammi indipendenti
- 7243 → Drammi sportivi
- 9299 → Drammi teen
Horror
- 8711 → Horror
- 42023 → Horror soprannaturale
- 75405 → Zombie
- 75804 → Vampiri
- 8646 → Slasher
- 947 → Film di mostri
Fantascienza e fantasy
- 1492 → Sci-fi e fantasy
- 3327 → Alieni
- 4734 → Cult sci-fi
- 11014 → Thriller fantascientifici
- 6926 → Avventura sci-fi
- 3916 → Dramma sci-fi
Documentari
- 6839 → Documentari
- 3652 → Biografici
- 9875 → Crimine
- 2595 → Natura e scienza
- 5349 → Storici
- 180 → Sportivi
Perché questi codici sono ancora utili
Il principale vantaggio di questo sistema è la possibilità di evitare la selezione automatica basata sugli algoritmi. Le piattaforme tendono infatti a suggerire contenuti simili a quelli già visti, riducendo la varietà.
I codici, invece, permettono una navigazione più libera e mirata, utile per chi vuole scoprire nuovi generi o esplorare il catalogo in modo più approfondito rispetto alle raccomandazioni standard.
In questo modo la ricerca diventa più precisa e soprattutto più ampia, offrendo una visione alternativa dell’intero ecosistema di contenuti.