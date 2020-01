iPhone 12 Pro: 6GB di RAM nei modelli di punta

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 15 gennaio 2020

Tutto procede secondo i piani. Ecco le ultime novità su iPhone 12 Pro e iPhone SE2 rivelate dagli analisti di Barclays.

Aggiornamento del 15 gennaio 2020

Lo scorso novembre vi raccontavamo di una nota agli investitori pubblicata da Blayne Curtis, analista per Barclays, secondo cui sul fronte iPhone tutto procedeva a gonfie vele in catena di montaggio. Ora non siamo soltanto in grado di confermare la cosa, ma abbiamo pure qualche dettaglio in più riguardo i nuovi iPhone che verranno.

iPhone 12 & iPhone 12 Pro

Per quanto concerne iPhone 12 e iPhone 12 Max, possiamo confermare che avranno entrambi 6GB di RAM, cioè 2GB in più rispetto al quantitativo attualmente installato di serie su iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max; ciò significa che sarà possibile tenere aperto un numero maggiore di app, senza doverle ricaricare ogni volta da capo.

Inoltre, è confermata anche la presenza del modulo fotocamera posteriore 3D e il supporto a mmWave che dovrebbe garantire prestazioni 5G migliorate. Ma parliamo sempre dei modelli Pro.

La versione base di iPhone 12 infatti dovrebbe restate ancorata ai vecchi 4GB di RAM, pari dunque ad iPhone 11. E sebbene tecnicamente sul fronte della connettività mobile, anche iPhone 12 supporterà il 5G, dall'altra non è chiaro se includerà anche il supporto a mmWave, a sub-6GHz o a entrambe.

Aggiornamento: Una nuova nota di per USB -perfettamente allineata con quanto rivelato in precedenza da altri analisti- rivela la scaletta prevista dei nuovi iPhone a settembre.



iPhone 6.7": Fotocamera posteriore a tripla lente con funzionalità 3D e 6GB di RAM



iPhone 6.1": Fotocamera posteriore a tripla lente con funzionalità 3D e 6GB di RAM



iPhone 6.1": Fotocamera posteriore a doppia lente e 4GB di RAM



iPhone 5.4": Fotocamera posteriore a doppia lente e 4GB di RAM



iPhone SE2

Infine, la chicca finale per chi attendeva news sul piccolo della scuderia. Sembra infatti che pure per iPhone SE 2 sia tutto nella norma; la produzione del telefono low-cost di Cupertino inizierà il mese prossimo a febbraio 2020, con consegna entro la primavera. Includerà un design mutuato da iPhone 8, un display da 4.7 pollici e il pulsante Home con Touch ID, processore A13 e 3GB di RAM.