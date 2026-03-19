Non buttare mai la "laniccia" dell'asciugatrice: se la usi così risparmi un sacco di soldi in casa

Roberto Arciola
Pubblicato il 19 mar 2026
Non buttare mai la

C’è un gesto che facciamo quasi senza pensarci: pulire il filtro dell’asciugatrice e buttare via quella massa grigiastra.

Eppure, proprio lì dentro si nasconde una risorsa insospettabile. Riutilizzare la lanugine può trasformarsi in una soluzione semplice, economica e sorprendentemente efficace per il giardino di casa.

La lanugine dell’asciugatrice è composta da minuscole fibre che si staccano dai tessuti durante l’asciugatura. In prevalenza si tratta di cotone e lana, ma possono esserci anche capelli, peli di animali domestici e altre particelle leggere. Il colore cambia a seconda del bucato, ma la sostanza resta la stessa: un materiale leggero, poroso e capace di trattenere l’umidità.

Prima ancora di pensare a riutilizzarla, però, c’è un aspetto fondamentale da ricordare. Pulire regolarmente il filtro non è solo una questione di efficienza dell’elettrodomestico: la lanugine è altamente infiammabile. Lasciarla accumulare aumenta il rischio di incendi domestici, motivo per cui la manutenzione costante resta una priorità assoluta.

Non tutta la lanugine è uguale: cosa usare

Se l’idea è quella di portare la lanugine in giardino, bisogna fare una distinzione netta. Quella derivata da fibre naturali – come cotone e lana – è la più adatta. Diverso il discorso per i capi sintetici: poliestere, nylon, acrilico e simili rilasciano microplastiche che possono finire nel suolo e, nel tempo, entrare nella catena alimentare.

C’è poi un altro dettaglio spesso trascurato: i prodotti utilizzati durante il lavaggio. Detersivi aggressivi, ammorbidenti chimici e fogli per asciugatrice possono lasciare residui nella lanugine. Se l’obiettivo è un utilizzo sostenibile, meglio orientarsi su lavaggi più naturali e delicati.

Una volta selezionata la lanugine giusta, le applicazioni sono più di quanto si possa immaginare.

Come usare la lanugine in giardino (www.melablog.it)

Una volta selezionata la lanugine giusta, le applicazioni sono più di quanto si possa immaginare. Uno degli impieghi più immediati è la pacciamatura. Distribuita in uno strato sottile attorno alle piante, crea una barriera che aiuta a trattenere l’umidità nel terreno. Nei mesi più caldi, questo può fare la differenza tra un terreno che si secca rapidamente e uno che resta più stabile. Allo stesso tempo, limita la crescita delle erbacce, riducendo la necessità di interventi continui.

Un altro utilizzo interessante riguarda il controllo dell’erosione. In zone esposte – come piccoli pendii o aiuole in pendenza – la lanugine può contribuire a proteggere il suolo. Non è la soluzione più elegante dal punto di vista estetico, ma funziona: crea una sorta di “tappeto” che riduce l’impatto diretto della pioggia e del vento. Con qualche accorgimento, come l’aggiunta di pietre o corteccia, si può anche rendere più gradevole alla vista.

C’è poi un impiego più pratico e meno visibile: il rivestimento dei vasi. Inserire uno strato di lanugine sul fondo aiuta a trattenere l’umidità e a evitare che il terriccio fuoriesca dai fori di drenaggio. È una soluzione semplice, ma efficace soprattutto per chi coltiva piante in balcone o terrazzo.

I limiti da conoscere

Nonostante i vantaggi, la lanugine non è una soluzione universale. Ad esempio, il compostaggio resta un terreno delicato. Non è sempre possibile sapere quali sostanze siano presenti nelle fibre raccolte, motivo per cui diversi enti ambientali invitano alla prudenza nell’utilizzo nel compost domestico.

Un altro aspetto riguarda la fauna. Uccelli e piccoli roditori possono essere attratti dalla lanugine per costruire i loro nidi. Un comportamento naturale, ma che può diventare problematico se il materiale contiene residui chimici o fibre sintetiche.

In un’epoca in cui si parla sempre più di sostenibilità, anche i dettagli fanno la differenza. Riutilizzare la lanugine dell’asciugatrice non rivoluziona il giardinaggio, ma introduce una logica diversa: quella del recupero intelligente.

È uno di quei casi in cui ciò che sembra uno scarto può diventare una risorsa. Basta poco, davvero. E forse è proprio questo il punto più interessante: cambiare prospettiva, partendo dalle cose più semplici che abbiamo già sotto gli occhi ogni giorno.

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