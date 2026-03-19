iPhone, il 90% dei possessori non conosce questa funzione che ti mette al sicuro dal rischio peggiore

Succede tutto in pochi secondi. Un attimo di distrazione, una mano veloce e il tuo iPhone sparisce. Ma il vero problema arriva subito dopo.

Perché chi ruba un iPhone oggi conosce bene una scorciatoia che può rendere inutile anche uno degli strumenti più importanti di Apple, cioè “Dov’è”.

La prima mossa di molti ladri è sorprendentemente semplice: attivare la modalità aereo direttamente dal Centro di Controllo, anche con lo schermo bloccato. Questo gesto, apparentemente banale, ha un effetto immediato: il telefono si disconnette da rete cellulare, Wi-Fi e Bluetooth.

Il risultato? Il dispositivo diventa invisibile. Non può più essere localizzato in tempo reale tramite “Dov’è”, e questo riduce drasticamente le possibilità di recuperarlo nelle prime fasi, che sono spesso le più decisive.

È una dinamica che molti utenti sottovalutano. Si pensa che il blocco schermo sia sufficiente, ma in realtà alcune funzioni restano accessibili, ed è proprio lì che si inserisce questa vulnerabilità.

Perché “Dov’è” smette di funzionare

Il sistema di localizzazione di Apple si basa sulla connessione del dispositivo. Senza rete, l’iPhone non può aggiornare la propria posizione. Anche se esistono tecnologie più avanzate che sfruttano altri dispositivi Apple nelle vicinanze, l’efficacia cala notevolmente quando il telefono viene isolato immediatamente.

In pratica, se il ladro agisce con rapidità, si crea una finestra critica in cui il tracciamento diventa difficile o impreciso. E spesso è proprio quella finestra a fare la differenza tra recuperare o perdere definitivamente il dispositivo.

Qui entra in gioco la prevenzione. Apple ha introdotto alcune opzioni che, se attivate correttamente, possono rendere la vita molto più difficile a chi tenta questo tipo di azione.

La prima è “Protezione dispositivo rubato”, una funzione relativamente recente che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Quando attiva, richiede autenticazione biometrica (Face ID o Touch ID) e introduce ritardi per modifiche sensibili, soprattutto se il telefono si trova in una posizione insolita. Non è una soluzione magica, ma complica notevolmente le operazioni per chi non è il proprietario.

Il vero punto critico: il Centro di Controllo

Il passaggio più importante, però, è un altro. Bisogna intervenire sul Centro di Controllo, che di default può essere aperto anche con iPhone bloccato.

Entrando in Impostazioni > Face ID e codice, si può scorrere fino alla sezione “Consenti accesso se bloccato” e disattivare:

Centro di Controllo

Wallet (per evitare anche pagamenti non autorizzati)

Con questa modifica, il Centro di Controllo non sarà più accessibile senza sbloccare il dispositivo. Tradotto: niente modalità aereo attivabile al volo.

Un’abitudine semplice che può salvarti il telefono

Quello che emerge è chiaro: la sicurezza non dipende solo da password complesse o tecnologie avanzate, ma anche da impostazioni quotidiane spesso ignorate. Disattivare l’accesso al Centro di Controllo da telefono bloccato richiede meno di un minuto, ma può impedire una delle tecniche più diffuse nei furti di smartphone.

E in un contesto in cui i dispositivi custodiscono dati personali, accessi bancari, documenti e identità digitali, non è più solo una questione di hardware perso.