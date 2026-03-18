Apple l'ha combinata grossa: svelato per errore, ora è un disastro

Di Apple spesso si parla di novità hardware, ma questa volta a far discutere è un possibile “lapsus” software.

Durante la presentazione ufficiale delle nuove AirPods Max 2 il costruttore di Cupertino ha inserito nel comunicato una frase che per alcuni osservatori inattesi potrebbe essere la prima indicazione informale sulla data di uscita di iOS 26.4, il prossimo grande aggiornamento per iPhone, iPad e Mac.

L’aggancio non era nemmeno nel corpo principale del testo, bensì in una nota a piè di pagina del sito ufficiale: nella descrizione delle cuffie si legge che alcune funzionalità – tra cui l’audio adattivo – saranno disponibili “con il firmware più recente se abbinate a dispositivi compatibili con iOS 26.4, iPadOS 26.4 o macOS 26.4 e successivi”.

Quel riferimento ha messo in moto le speculazioni: poiché i preordini delle AirPods Max 2 partiranno il 25 marzo 2026 e le consegne dovrebbero iniziare a inizio aprile, l’aggiornamento di sistema dovrà plausibilmente essere già disponibile perché le cuffie possano sfruttare le nuove funzionalità al momento del lancio sul mercato.

Gli addetti ai lavori hanno quindi ridotto la finestra temporale possibile per il rilascio: la settimana che va dal 30 marzo al 6 aprile 2026 sembra quella più probabile, con maggiore fiducia verso le date immediatamente precedenti alla Pasqua piuttosto che nel pieno della festività.

Questo supposto “errore” arriva in un momento in cui iOS 26.4 è già alla quarta beta, segno che il ciclo di sviluppo è nelle fasi conclusive e che la versione candidata finale potrebbe essere rilasciata ai tester ufficiali e sviluppatori nelle prossime ore o giorni. In genere, Apple rilascia la Release Candidate (RC) pochi giorni prima dell’aggiornamento pubblico stabile, per consentire verifiche definitive su bug critici.

Cosa porterà iOS 26.4

Oltre alla possibile finestra di lancio, nel panorama delle anticipazioni e dei leak circolati finora ci sono anche indizi sulle novità che Apple potrebbe includere in iOS 26.4:

Tra le funzionalità più attese c’è una versione potenziata dell’assistente vocale Siri basata su intelligenza artificiale, un progetto su cui Cupertino sta lavorando da tempo e che è stato rinviato più volte nelle versioni precedenti del sistema operativo.

Alcuni test indicano anche strumenti migliorati per la sicurezza, come una nuova convalida dell’integrità del dispositivo prima dell’accesso a iCloud e all’Apple ID.

La beta 2 di iOS 26.4 ha inoltre ampliato l’ambito di test per la crittografia end‑to‑end dei messaggi RCS tra iPhone e Android, seppure ancora incompleta e non attivata per tutti gli utenti.

Queste novità si sommano alle migliorie minori e agli affinamenti dell’interfaccia già delineati nelle versioni preliminari del software, rendendo iOS 26.4 più di un semplice aggiornamento correttivo e più un passo verso funzionalità “di fascia alta”.

La possibile anticipazione della data non è un dettaglio da poco per chi vive nel mondo Apple: la sincronizzazione fra software e accessori è sempre più stretta, e un aggiornamento che abilita funzioni chiave per un prodotto di punta come le AirPods Max 2 diventa un fattore di scelta per utenti e professionisti. Al tempo stesso, una conferma ufficiale da parte di Apple arriverà probabilmente soltanto nelle settimane successive, quando la versione finale di iOS 26.4 sarà pronta per il grande pubblico.

In attesa dell’annuncio definitivo, resta aperta la caccia ai dettagli non ufficiali e alle conferme da parte degli sviluppatori, mentre milioni di utenti guardano al prossimo aggiornamento come a un tassello importante nell’evoluzione futura di iPhone e iPad.