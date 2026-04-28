Apple cambia gli abbonamenti App Store: il piano annuale si potrà pagare mese per mese

Apple prepara una nuova modalità di pagamento per gli abbonamenti App Store, pensata per rendere i piani annuali meno pesanti al momento dell’attivazione.

La novità riguarda gli abbonamenti delle app e potrebbe cambiare il modo in cui molti utenti scelgono i servizi digitali su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Vision Pro. Apple introdurrà infatti una formula che permette di accettare un impegno annuale, ma pagando l’importo in dodici rate mensili invece che in un’unica soluzione anticipata.

Il meccanismo è semplice: l’utente sceglie un piano con impegno di 12 mesi, ottiene le condizioni previste dallo sviluppatore per quella formula e paga mese dopo mese. Non è però un normale abbonamento mensile libero, perché il periodo annuale resta vincolante.

Come funziona il nuovo pagamento mensile

Con questa opzione, gli sviluppatori potranno proporre un piano annuale più accessibile nell’immediato. Chi non vuole pagare tutto subito potrà distribuire il costo su dodici mesi, mantenendo però l’accordo per l’intero periodo previsto.

Se l’utente decide di annullare l’abbonamento prima della fine dell’anno, la cancellazione impedirà il rinnovo successivo, ma non eliminerà i pagamenti ancora dovuti per il periodo già accettato. In pratica, il servizio non si rinnova dopo i dodici mesi, ma l’impegno annuale va completato.

Apple promette più trasparenza sulla gestione del piano. Nell’Apple Account sarà possibile vedere quante rate sono già state pagate e quante ne restano, così da evitare confusione tra abbonamento mensile tradizionale e formula annuale rateizzata.

Promemoria prima del rinnovo

La società invierà anche email e, se attivate, notifiche push prima della data di rinnovo. È un passaggio importante, perché gli abbonamenti digitali sono spesso dimenticati dagli utenti fino al momento dell’addebito.

Con i promemoria, chi non vuole proseguire potrà controllare il piano e decidere se annullare il rinnovo dopo il completamento dell’anno. La gestione resta quindi legata alle impostazioni dell’account Apple, ma con informazioni più chiare sullo stato dei pagamenti.

Quando arriva e dove sarà disponibile

Gli sviluppatori possono già configurare questa nuova formula in App Store Connect e testarla con Xcode. Per gli utenti, invece, il debutto è previsto a maggio 2026 con il rilascio di iOS 26.5 e degli aggiornamenti paralleli degli altri sistemi Apple.

La funzione sarà disponibile anche in Europa, inclusa l’Italia, mentre non arriverà inizialmente negli Stati Uniti e a Singapore. Apple non ha ancora indicato quando verrà estesa anche a questi mercati.

Perché può cambiare la scelta delle app

Per gli utenti, il vantaggio più evidente è la possibilità di accedere a formule annuali senza affrontare subito una spesa più alta. Per gli sviluppatori, invece, il nuovo modello può rendere più facile proporre piani di lunga durata, riducendo l’abbandono legato al costo iniziale.

Resta però un punto da valutare con attenzione: non si tratta di una semplice rata senza conseguenze, ma di un accordo annuale. Proprio per questo la chiarezza delle schermate di acquisto e dei promemoria sarà decisiva per evitare fraintendimenti.