Backup di Google Foto danneggiato: hai poco tempo per recuperare i tuoi file o li perdi

Un problema tecnico sta mettendo a rischio i ricordi digitali di molti utenti di Google Photos.

Un bug emerso nelle ultime settimane ha compromesso alcuni backup, rendendo potenzialmente inaccessibili foto e video salvati nel cloud. La criticità non riguarda tutti, ma chi è coinvolto deve intervenire rapidamente: c’è una finestra limitata per recuperare i dati prima che diventino definitivamente inutilizzabili.

Secondo le informazioni disponibili, il malfunzionamento interessa in particolare file archiviati tramite il sistema di esportazione dati di Google, noto come Google Takeout. In alcuni casi, gli archivi scaricati risultano corrotti o incompleti. Il problema non è immediatamente evidente: molti utenti scoprono l’errore solo quando tentano di aprire i file, spesso mesi dopo averli salvati.

Problemi a Google Foto, perché si rischia di perdere le foto

Google ha riconosciuto l’anomalia e ha reso disponibile uno strumento ufficiale per il recupero. Si tratta di una procedura che consente di rigenerare gli archivi danneggiati, ma solo se si agisce entro un periodo preciso, non comunicato in modo uniforme ma comunque limitato. Dopo quella scadenza, i file potrebbero non essere più recuperabili.

Il processo non è automatico. Gli utenti devono accedere manualmente al servizio, richiedere una nuova esportazione e verificare l’integrità dei dati. In alcuni casi, è necessario scaricare nuovamente interi archivi, operazione che può richiedere ore, soprattutto per chi conserva grandi quantità di contenuti multimediali.

Un dettaglio che sta emergendo riguarda la natura del danno: non si tratta sempre di file completamente illeggibili. Alcuni video risultano privi di metadati, mentre certe immagini appaiono corrette ma perdono informazioni essenziali come la data o la geolocalizzazione. Un problema meno visibile, ma che altera profondamente l’organizzazione delle librerie personali.

C’è anche un aspetto meno discusso: molti utenti utilizzano Google Foto come archivio principale senza mantenere copie locali. Questo rende il bug più critico, perché elimina di fatto ogni ridondanza. In ambienti professionali, come studi fotografici o piccoli content creator, la perdita di metadati può compromettere interi flussi di lavoro.

L’episodio riapre una questione spesso sottovalutata: la fiducia nel cloud come soluzione definitiva. La percezione diffusa è che i dati online siano sempre al sicuro, ma incidenti come questo mostrano una realtà più fragile. Il problema non è la perdita immediata, ma la perdita silenziosa, quella che emerge quando è ormai troppo tardi per intervenire.

Un elemento curioso, quasi marginale, riguarda la dimensione degli archivi: diversi utenti hanno segnalato che i file corrotti tendono a presentarsi più frequentemente nei pacchetti di grandi dimensioni. Non è una regola tecnica confermata, ma una ricorrenza che sta attirando attenzione nei forum specializzati.

Nel frattempo, Google invita a verificare i propri backup e a utilizzare lo strumento di recupero senza ritardi. Non sono previste compensazioni né estensioni ufficiali dei tempi. La responsabilità resta quindi nelle mani degli utenti, chiamati a controllare attivamente l’integrità dei propri dati.

In un ecosistema digitale sempre più automatizzato, la gestione manuale dei backup torna improvvisamente centrale, quasi come un riflesso di pratiche che si pensavano superate.