AirPods Max 2, c’è un dettaglio che cambia davvero l’esperienza d’uso

Le novità più interessanti non sono sempre quelle che fanno più rumore, e nel caso delle nuove AirPods Max 2 è proprio un dettaglio apparentemente secondario a cambiare davvero l’uso quotidiano delle cuffie.

A prima vista sembrano identiche al modello precedente, stesso design, stessa struttura. Ma è nella Digital Crown, quella piccola rotella già conosciuta, che arriva una funzione inaspettata.

Scattare foto senza toccare il telefono

Con le AirPods Max 2, la Digital Crown non serve più solo a gestire musica e chiamate. Ora può essere utilizzata anche come telecomando per la fotocamera. Basta premere per scattare una foto oppure per avviare e interrompere una registrazione video.

È una funzione semplice, ma cambia alcune situazioni concrete. Pensiamo a una foto di gruppo, a un video registrato a distanza, oppure a quando il telefono è appoggiato e non si vuole muoverlo. Non serve più cercare il timer o correre davanti all’obiettivo. Si fa tutto direttamente dalle cuffie.

Funziona con l’app Fotocamera di Apple e con alcune app di terze parti, a patto di avere i dispositivi aggiornati alle versioni più recenti di iOS o iPadOS. Al momento sono ancora in fase di test, ma arriveranno insieme al lancio ufficiale.

Una rotella che diventa più centrale

La Digital Crown resta il punto di controllo principale. Un clic per mettere in pausa o riprendere la musica, un clic per gestire le chiamate, e ora anche un comando per la fotocamera. Non cambia il modo in cui si usa, ma aumenta ciò che può fare.

È un approccio che Apple porta avanti da tempo: non aggiungere troppi pulsanti, ma rendere più utili quelli già presenti. E su un prodotto come questo, che si usa spesso senza guardarlo, ha senso.

Migliorie che si sentono nell’uso quotidiano

Oltre a questa novità, le AirPods Max 2 introducono aggiornamenti più prevedibili ma comunque rilevanti. Il nuovo chip H2 gestisce meglio il suono e la cancellazione del rumore, che risulta più efficace soprattutto negli ambienti affollati.

Arrivano anche funzioni come Adaptive Audio e Conversation Awareness, che regolano automaticamente il volume e il livello di isolamento in base a ciò che succede intorno. Non sempre ci si accorge di come lavorano, ma si percepiscono nel tempo.

Tra le novità c’è anche la possibilità di usare il comando vocale Siri in modo più rapido, senza dover dire l’intera frase. Un dettaglio piccolo, ma coerente con l’idea di rendere tutto più immediato.

Prezzo e disponibilità

Le nuove cuffie saranno disponibili a partire da fine marzo per il preordine, con arrivo previsto nei primi giorni di aprile. Il prezzo resta alto, intorno ai 549 dollari, in linea con il modello precedente.

Resta da capire quanto una funzione come quella della fotocamera verrà usata davvero nel tempo. All’inizio incuriosisce, poi entra nelle abitudini oppure no. È lì che si misura il valore reale di queste piccole novità.