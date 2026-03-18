Apple festeggia 50 anni: Alicia Keys inaugura le celebrazioni con un live a New York

Apple apre ufficialmente le celebrazioni per il suo 50° anniversario con un evento speciale a New York, dove la musica e la tecnologia si incontrano in una performance dal vivo capace di raccontare l’identità del brand e la sua evoluzione nel tempo.

Il 13 marzo, sotto le iconiche volte dell’Apple Grand Central, Alicia Keys ha dato il via a un mese di iniziative pensate per celebrare mezzo secolo di innovazione.

Un live esclusivo nel cuore di New York

L’evento si è svolto all’interno dell’Apple Grand Central, una delle location più rappresentative dell’azienda. Qui, Alicia Keys ha proposto un’esibizione intensa, interpretando alcuni dei suoi brani più celebri in un contesto suggestivo e raccolto.

L’atmosfera è stata resa ancora più coinvolgente grazie all’utilizzo di iPhone 17 Pro, che ha catturato ogni dettaglio della performance, valorizzando luci, suoni e reazioni del pubblico in tempo reale.

Un mese di eventi dedicati alla creatività

Questa esibizione segna solo l’inizio di un programma più ampio. Per tutto il mese, Apple ha previsto una serie di appuntamenti in diverse città del mondo, con l’obiettivo di celebrare la creatività e l’ingegno umano.

Ogni evento mette al centro le possibilità offerte dalla tecnologia, mostrando come strumenti avanzati possano trasformarsi in mezzi espressivi nelle mani di artisti, professionisti e semplici appassionati.

Il legame tra Alicia Keys e Apple

La scelta di Alicia Keys non è casuale. L’artista, vincitrice di 17 Grammy, ha collaborato più volte con Apple negli ultimi anni, diventando una figura simbolo dell’incontro tra musica e innovazione.

È stata tra le prime a rendere disponibile il proprio catalogo in audio spaziale su Apple Music e ha partecipato a progetti come Apple Music Live. Inoltre, nel 2024 ha preso parte a una delle prime esperienze immersive per Apple Vision Pro, offrendo uno sguardo diretto sul suo processo creativo.

50 anni di innovazione

Le celebrazioni arrivano in un momento importante per Apple, fondata il 1° aprile 1976 da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. In questi decenni, l’azienda ha trasformato il modo in cui le persone comunicano, lavorano e si esprimono.

L’evento di New York rappresenta quindi non solo un omaggio al passato, ma anche uno sguardo verso il futuro, in cui tecnologia e creatività continuano a intrecciarsi per dare vita a nuove forme di esperienza.