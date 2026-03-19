Intelligenza artificiale, ci sono 3 trucchi per riconoscere i video falsi: il tecnico svela come non sbagliarsi mai

Un discorso inventato, una scena costruita, una dichiarazione mai fatta possono influenzare opinioni, creare confusione, alimentare discussioni inutili. Come capire se il video che stiamo vedendo è falso o appartiene alla realtà.

I video che circolano online non sono più quello che sembrano. Sempre più spesso ci si trova davanti a contenuti costruiti con l’intelligenza artificiale, talmente realistici da mettere in difficoltà anche chi è abituato a navigare tra social e piattaforme video. Non si tratta solo di clip divertenti: in molti casi si parla di contenuti che imitano persone reali, dichiarazioni mai fatte, eventi che non sono mai esistiti.

Il punto è che oggi questi video, i cosiddetti deepfake, sono diventati molto più sofisticati rispetto a qualche anno fa. Le tecnologie più recenti riescono a riprodurre movimenti, espressioni e voce con una precisione sorprendente, rendendo sempre più difficile distinguere il vero dal falso.

Perché i video AI ingannano così facilmente

Alla base c’è un salto tecnologico evidente. I nuovi sistemi di generazione video lavorano su enormi quantità di dati e sono in grado di costruire scene coerenti, con luci realistiche, audio sincronizzato e dettagli credibili. Non servono più competenze avanzate per creare contenuti convincenti.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: video che sembrano autentici ma non lo sono. E non sempre si riesce a capirlo al primo sguardo. In alcuni casi, nemmeno al secondo.

Un primo elemento da osservare riguarda la presenza di indicatori visivi inseriti automaticamente. Alcuni video generati con strumenti di intelligenza artificiale includono piccole animazioni o simboli lungo i bordi dell’immagine.

Non sempre sono evidenti. A volte si muovono, altre restano fissi. Il problema è che possono essere rimossi con facilità. Quindi l’assenza di questi segni non significa automaticamente che il video sia reale. È solo un indizio, non una prova.

Chi vuole andare un po’ più a fondo può guardare ai metadati, cioè alle informazioni invisibili contenute nel file. Dentro ci sono dettagli come il software utilizzato, la data di creazione, a volte anche l’origine del contenuto.

Alcuni sistemi di intelligenza artificiale inseriscono delle “firme digitali” per segnalare che il video è stato generato. Però non sempre restano intatte. Possono sparire durante modifiche, conversioni o semplicemente non essere rilevate dagli strumenti di analisi.

Anche qui, quindi, nessuna certezza assoluta. Solo elementi che aiutano a farsi un’idea. Alla fine, spesso è l’osservazione a fare la differenza. Anche nei video più realistici possono comparire piccoli dettagli fuori posto.