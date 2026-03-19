iPadOS 26.4 è quasi pronto: le novità che cambiano davvero l’uso dell’iPad

Un aggiornamento che sembra di routine nasconde in realtà una serie di cambiamenti concreti che potrebbero modificare il modo in cui si usa l’iPad ogni giorno, soprattutto tra musica, produttività e gestione quotidiana.

La nuova iPadOS 26.4 è arrivata alla fase di release candidate, cioè l’ultima prima del rilascio pubblico. In termini pratici significa che, salvo problemi dell’ultimo minuto, l’aggiornamento è pronto e potrebbe arrivare su tutti gli iPad compatibili già nei prossimi giorni.

Non si tratta di una rivoluzione visiva, ma di un aggiornamento pieno di piccoli cambiamenti che, messi insieme, incidono davvero sull’esperienza quotidiana. Il punto centrale, questa volta, è Apple Music, ma non è l’unico ambito che si muove.

Apple Music cambia approccio

La novità più evidente è Playlist Playground, una funzione che permette di creare playlist partendo da una semplice descrizione. Non serve più cercare manualmente i brani: basta indicare il tipo di musica o l’atmosfera e il sistema costruisce automaticamente una selezione completa, con titolo e descrizione.

Accanto a questo arriva la sezione Concerti, pensata per suggerire eventi dal vivo legati agli artisti già ascoltati. Non è solo una funzione informativa: l’obiettivo è spingere verso una scoperta più attiva della musica, anche fuori dallo schermo.

Interessante anche il riconoscimento musicale offline, che consente di identificare una canzone anche senza connessione. Il risultato viene salvato e mostrato appena il dispositivo torna online, evitando di perdere il momento.

Nel quotidiano, però, si noteranno soprattutto i nuovi widget per musica ambientale. Sonno, relax, concentrazione: playlist già pronte direttamente nella schermata Home, senza dover aprire l’app.

Accessibilità più concreta e meno invisibile

Apple continua a lavorare sull’accessibilità, ma questa volta con interventi più tangibili. L’opzione per ridurre gli effetti luminosi limita i flash durante l’interazione con l’interfaccia, un dettaglio che può fare la differenza per chi è sensibile alla luce.

Anche la gestione dei sottotitoli diventa più immediata, con controlli accessibili direttamente durante la riproduzione dei contenuti. Meno passaggi nelle impostazioni e più controllo immediato.

La funzione riduci movimento è stata resa più efficace, soprattutto nelle animazioni più recenti. Non è un cambiamento visibile per tutti, ma per alcuni utenti può rendere l’utilizzo molto più confortevole.

Le piccole novità che si notano davvero

Tra gli aggiornamenti meno evidenti ma più utili c’è la possibilità di segnare i promemoria come urgenti in modo rapido, rendendo più semplice distinguere le attività davvero importanti.

La condivisione degli acquisti cambia leggermente logica: ora anche altri membri adulti della famiglia possono usare il proprio metodo di pagamento, senza passare sempre dall’organizzatore.

Arrivano anche nuove emoji, tra cui alcune piuttosto particolari, e miglioramenti alla tastiera che rendono la digitazione più precisa, soprattutto quando si scrive velocemente.

Un aggiornamento interessante riguarda anche Freeform, che si arricchisce di strumenti più avanzati per la creazione di contenuti visivi, segno che Apple continua a spingere sull’uso creativo dell’iPad.

Quando arriva davvero l’aggiornamento

Il fatto che iPadOS 26.4 sia già in versione release candidate indica che il rilascio pubblico è ormai vicino. Se non emergono problemi, l’aggiornamento dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni.

Non è uno di quegli update che cambiano tutto a prima vista, ma è uno di quelli che, con il tempo, si fanno sentire. Piccoli aggiustamenti, funzioni più accessibili e strumenti più rapidi: elementi che, nell’uso quotidiano, pesano molto più di una singola novità evidente.