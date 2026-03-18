WhatsApp cambia su iPhone: arriva la scheda “Tu” e prepara una novità attesa

WhatsApp sta cambiando volto su iPhone con una modifica che può sembrare piccola a prima vista, ma che in realtà anticipa un modo diverso di gestire account, impostazioni e identità personale dentro l’app.

Con l’ultimo aggiornamento per iOS, la classica sezione Impostazioni lascia spazio a una nuova scheda chiamata “Tu”, accessibile direttamente dalla foto profilo dell’utente. È un cambiamento visivo immediato, perché al posto dell’icona con l’ingranaggio compare un accesso più personale, più vicino a quello che già si vede in altre app del mondo Meta.

La nuova schermata non serve solo a spostare dei menu, ma ridisegna il modo in cui WhatsApp presenta le informazioni legate all’account, alla privacy e alle impostazioni personali, concentrando tutto in un’area che mette al centro l’identità dell’utente.

Non è solo un ritocco grafico

A prima vista può sembrare uno di quei cambiamenti minori che accompagnano tanti aggiornamenti di WhatsApp, ma in questo caso il senso della modifica è più ampio. Usare la foto profilo come punto di accesso alla sezione personale rende l’interfaccia più coerente con quella di altre piattaforme e allo stesso tempo prepara il terreno a una gestione più flessibile del profilo.

È proprio qui che il discorso diventa interessante, perché questa nuova struttura sembra pensata anche in funzione del multi-account, una funzione attesa da tempo su iPhone e già vista come possibilità concreta nelle fasi di sviluppo dell’app.

Quando si gestiscono più numeri sullo stesso dispositivo, avere la foto profilo ben visibile come accesso principale aiuta a capire subito quale account è attivo, senza passaggi aggiuntivi e senza confusione.

Cosa cambia davvero nell’uso quotidiano

Per molti utenti il cambiamento sarà soprattutto pratico, perché la nuova scheda “Tu” raccoglie in modo più chiaro le funzioni legate alla propria presenza sull’app, dalle informazioni personali alle opzioni di privacy, fino alle impostazioni generali.

Questo tipo di organizzazione rende WhatsApp meno legata a una logica tecnica da menu e più vicina a una logica da profilo, dove l’utente entra in uno spazio che rappresenta direttamente il proprio account. È una differenza sottile, ma nell’uso quotidiano si nota, soprattutto per chi apre spesso quella sezione per modificare dettagli, controllare impostazioni o gestire più identità digitali.

Anche la possibilità, ancora non estesa a tutti, di vedere una sorta di cover nella parte alta del profilo va nella stessa direzione, cioè rendere questa schermata più riconoscibile e più personale, anche se per ora resta un elemento ancora limitato e poco personalizzabile.

Il punto vero è quello che potrebbe arrivare dopo

Il cambiamento più interessante non è tanto la nuova icona, quanto quello che lascia intuire. WhatsApp sembra avvicinarsi sempre di più a una gestione dell’account più evoluta su iPhone, e questo conta soprattutto per chi usa numeri diversi per lavoro e vita privata.

Fino a oggi, su iOS, la gestione di più account è rimasta più macchinosa rispetto ad altre piattaforme, e ogni passo in questa direzione viene osservato con molta attenzione proprio perché potrebbe ridurre un limite sentito da molti utenti.

Non è detto che tutto arrivi subito, anche perché il rilascio della nuova scheda è graduale e non tutte le funzioni sono già visibili a tutti, ma la direzione scelta da WhatsApp appare abbastanza chiara.

Una modifica semplice che racconta qualcosa di più grande

Quando un’app come WhatsApp cambia una sezione che per anni è rimasta identica, di solito non lo fa solo per motivi estetici. Dietro c’è quasi sempre un ripensamento dell’esperienza d’uso, e in questo caso sembra esserci anche la volontà di preparare l’app a una gestione più moderna dell’identità utente.

Per chi usa l’app tutti i giorni, la nuova scheda “Tu” sarà probabilmente un dettaglio da assorbire in fretta. Per chi guarda a come si stanno evolvendo i servizi di messaggistica, invece, è un segnale più interessante del previsto, perché mostra che anche su iPhone qualcosa si sta finalmente muovendo in una direzione attesa da tempo.