Chrome, non usare più quest'estensione (ed eliminala subito): contiene malware

Se utilizzi Google Chrome, sarebbe meglio non adoperaare mai più una estensione in particolare, perché contiene malware.

Le estensioni del browser sono strumenti che tutti utilizziamo quotidianamente per semplificare le operazioni sul web, migliorare la nostra produttività e semplificare compiti che altrimenti potrebbero risultare noiosi.

Tra queste, una delle più popolari, “Save as Image Type”, ha recentemente suscitato preoccupazioni a causa di un problema di sicurezza che ha messo in allerta Google Chrome. Nelle prossime righe cercheremo di capire cosa sta succedendo esattamente e come possiamo proteggerci.

La scoperta del malware

L’estensione “Save as Image Type” è stata ampiamente utilizzata per aggirare il formato WebP, un tipo di immagine sempre più comune ma non sempre compatibile con tutti i dispositivi e le applicazioni. Questa estensione consentiva di salvare facilmente le immagini in formati più tradizionali, come PNG e JPEG, con una semplice interfaccia. Tuttavia, nelle ultime ore, Chrome ha disabilitato l’estensione a causa di un serio problema di sicurezza. Numerosi utenti hanno segnalato che l’estensione, da una parte comoda e utile, conteneva codice malevolo che permetteva ai malintenzionati di manipolare i dati.

A causa di questo problema, il browser ha rimosso automaticamente l’estensione su molti dispositivi. Questo non è stato un errore isolato, ma una misura precauzionale per proteggere gli utenti da potenziali danni. Testimonianze di utenti, riportate anche su Reddit e da fonti come Aamir Siddiqui di Android Authority, confermano che il blocco non riguarda solo pochi utenti, ma una moltitudine di persone che si sono trovate nella stessa situazione.

I segnali di allarme e il comportamento anomalo

Il problema non si è fermato alla semplice disattivazione dell’estensione. Infatti, alcuni utenti hanno riscontrato anomalie durante la navigazione su noti portali di e-commerce come Amazon e Best Buy. A quanto pare, l’estensione manipolava i link di affiliazione per indirizzare il traffico verso pagine che permettevano ai truffatori di guadagnare illecitamente dai profitti generati dagli acquisti degli utenti. Questa tecnica ricorda il caso di un’altra estensione, Honey, che nel 2024 è stata accusata di pratiche simili.

Un caso particolare è quello di un utente di Reddit, chiamato UtahJarhead, che ha notato strani reindirizzamenti mentre cercava di visitare pagine specifiche su Best Buy. La stessa anomalia spariva nel momento in cui si attivava la modalità di navigazione in incognito, un chiaro segnale che qualcosa nella configurazione standard del browser non stava funzionando correttamente. Questo tipo di comportamento suggerisce che l’estensione non solo agiva in modo invisibile, ma manipolava anche il traffico web a fini economici illeciti.

Cosa fare se hai l’estensione “Save as Image Type”

Se hai installato questa estensione, è fondamentale rimuoverla immediatamente dal tuo browser per proteggerti. Questo tipo di malware non distrugge i tuoi dati, ma è finalizzato a utilizzare le tue abitudini di navigazione per generare guadagni illeciti per i truffatori. Il rischio di compromettere i propri dati bancari o personali è concreto, e la precauzione migliore in questi casi è la disinstallazione immediata di tutti i componenti sospetti.

In alternativa, esistono altre estensioni simili per il salvataggio delle immagini, ma prima di installarle è importante fare attenzione alla loro reputazione. Una delle opzioni che gli utenti stanno considerando è l’estensione “Save Image As JPG, PNG, WebP”, che sembra promettere la stessa funzionalità, ma che dovrà essere monitorata per confermare la sua sicurezza a lungo termine.

Prevenire futuri rischi: come difendersi dalle truffe

La rimozione immediata dell’estensione è solo un passo. In generale, la sicurezza online deve essere una priorità per tutti. Per evitare di cadere in trappole simili in futuro, è importante controllare le recensioni e la reputazione di ogni estensione prima di installarla, disabilitare o rimuovere periodicamente le estensioni inutilizzate dal browser, tenere sempre aggiornato il browser e installare solo aggiornamenti provenienti da fonti ufficiali e usare un software antivirus per monitorare attività sospette.

In un mondo dove la tecnologia avanza rapidamente, essere informati e attenti può fare la differenza tra una navigazione tranquilla e una seria perdita di dati personali.