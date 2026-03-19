Apple prepara una novità in Europa: cosa cambia per chi usa più dispositivi

Un nuovo segnale arrivato dall’Europa lascia intuire che Apple potrebbe cambiare presto le regole della protezione dei dispositivi, con una soluzione più flessibile pensata per chi usa più prodotti ogni giorno.

Il nome AppleCare One è comparso in un recente deposito presso l’EUIPO, l’ufficio europeo che gestisce i marchi. Non è una conferma ufficiale di lancio, ma è uno di quei passaggi che spesso anticipano l’arrivo concreto di un servizio anche fuori dagli Stati Uniti.

Per chi utilizza più dispositivi Apple, la notizia non è secondaria. Fino a oggi, infatti, la protezione è sempre stata gestita prodotto per prodotto, con piani separati e costi che si sommano nel tempo.

Cosa cambia con AppleCare One

Negli Stati Uniti, AppleCare One è stato introdotto nel 2025 con un’idea semplice: un unico abbonamento per coprire più dispositivi. Il piano parte da circa 19,99 dollari al mese e include fino a tre prodotti, con la possibilità di aggiungerne altri pagando una quota extra.

Dentro il servizio ci sono gli stessi vantaggi di AppleCare+, quindi riparazioni per danni accidentali, assistenza prioritaria e copertura sulla batteria. Ma la differenza vera è nel modo in cui tutto viene gestito.

Il sistema è più flessibile rispetto al passato: si possono inserire anche dispositivi già acquistati, purché siano in buone condizioni e non troppo vecchi. Una possibilità che supera il limite classico dei 60 giorni previsto dai piani tradizionali.

Perché potrebbe interessare anche in Europa

Se questo modello dovesse arrivare anche nei mercati europei, cambierebbe il modo in cui molte persone gestiscono la protezione dei propri dispositivi. Oggi chi possiede un iPhone, un iPad e magari un Apple Watch si trova spesso a dover attivare più coperture separate.

Con un piano unico, invece, la gestione diventerebbe più semplice e anche più adattabile nel tempo. I dispositivi possono entrare e uscire dal piano, e se uno viene sostituito o dato in permuta, il nuovo può prendere automaticamente il suo posto.

Un altro elemento interessante riguarda la copertura per furto e smarrimento, che negli Stati Uniti è stata estesa anche ad altri prodotti oltre all’iPhone. Un dettaglio che, se confermato, potrebbe incidere sulle scelte di molti utenti.

Il nodo dei prezzi e dei vantaggi reali

Resta però un punto aperto: quanto costerà davvero in Europa. Negli Stati Uniti, Apple ha parlato di un possibile risparmio mensile per chi utilizza più dispositivi rispetto ai piani separati, ma non è detto che lo stesso schema venga mantenuto identico.

Le differenze tra mercati, tasse e politiche locali potrebbero cambiare il quadro, rendendo il servizio più o meno conveniente rispetto a quanto visto finora.

Per ora siamo ancora nella fase dei segnali, ma quando Apple si muove su questi fronti raramente lo fa senza una direzione precisa. E se il servizio dovesse davvero arrivare anche in Europa, è probabile che molti utenti inizieranno a rivedere il modo in cui proteggono i propri dispositivi nel quotidiano.