Apple blocca le app AI che creano codice: cosa sta succedendo davvero

Apple ha iniziato a bloccare gli aggiornamenti di alcune app basate su intelligenza artificiale che permettono di creare software partendo da semplici istruzioni testuali, una decisione che mette in discussione un settore in crescita e apre un confronto diretto tra controllo della piattaforma e nuove forme di sviluppo.

Nel mirino ci sono le app di vibe coding, strumenti che consentono anche a chi non ha competenze tecniche di generare applicazioni descrivendo ciò che vuole ottenere, un approccio che negli ultimi mesi ha attirato sempre più attenzione.

Apple ha però deciso di bloccare gli aggiornamenti di alcune di queste piattaforme, chiedendo modifiche prima di consentire nuove versioni sull’App Store, con un impatto immediato sulla loro crescita.

Il nodo è il codice che si modifica da solo

Il punto centrale riguarda la possibilità di generare ed eseguire codice dinamico all’interno delle app, una funzione che consente di cambiare comportamento al software senza passare da un aggiornamento ufficiale.

Questa logica entra in contrasto con le regole dell’App Store, che impongono controlli precisi su ciò che un’app può fare una volta pubblicata, proprio per evitare modifiche non verificate.

Il risultato è uno scontro tra due visioni diverse, da una parte la flessibilità degli strumenti AI e dall’altra il modello chiuso che Apple ha costruito negli anni.

Le modifiche richieste riducono l’immediatezza

Per rientrare nelle linee guida, alcune app dovranno spostare l’esecuzione dei progetti in un browser esterno, rinunciando a una parte dell’esperienza diretta che le aveva rese interessanti.

In altri casi viene chiesto di limitare la creazione di software destinato ai dispositivi Apple, una scelta che incide sulla percezione di questi strumenti come soluzioni rapide e accessibili.

Questi cambiamenti non sono solo tecnici, perché alterano il modo in cui l’utente interagisce con l’app e riducono quella sensazione di immediatezza che aveva fatto crescere il fenomeno.

Una questione di controllo dell’ecosistema

Le app di vibe coding rappresentano anche un’alternativa agli strumenti ufficiali come Xcode, perché permettono di creare software senza passare dai percorsi tradizionali.

Questo significa ridurre il controllo diretto della piattaforma su come vengono sviluppate e distribuite le applicazioni, un aspetto che per Apple resta centrale.

Non è una dinamica nuova, ma con l’arrivo dell’AI diventa più evidente perché abbassa la soglia di accesso allo sviluppo in modo drastico.

Cosa cambia per chi usa queste app

Per gli utenti, il primo effetto è il blocco degli update, che rallenta l’evoluzione delle app e limita l’introduzione di nuove funzionalità.

Per gli sviluppatori, invece, si apre la necessità di adattare le proprie soluzioni a regole che non erano state pensate per questo tipo di strumenti.

Il risultato è un rallentamento di un settore che stava crescendo rapidamente, mentre resta aperta la domanda su come si evolverà il rapporto tra piattaforme chiuse e strumenti che cercano di rendere lo sviluppo più accessibile.