Facebook lento su iPhone: il trucco per liberare spazio e farlo tornare veloce

L’app di Facebook può occupare molto più spazio di quanto immagini sul tuo iPhone o iPad, accumulando nel tempo file nascosti che rallentano tutto e che spesso non sai nemmeno di avere.

Molti utenti si accorgono del problema solo quando lo spazio inizia a scarseggiare o quando l’app diventa meno fluida. In realtà, gran parte di questi rallentamenti dipende dalla cache, cioè dati temporanei salvati sul dispositivo per velocizzare il caricamento di contenuti come foto, video e pagine.

Il punto è che, a differenza di altri sistemi, su iPhone non esiste un pulsante diretto per svuotare la cache di tutte le app. E Facebook, nello specifico, non offre ancora un’opzione interna per farlo in modo semplice. Questo significa che serve un passaggio in più.

Perché la cache di Facebook cresce così tanto

L’app di Facebook può partire da poche centinaia di megabyte, ma nel tempo la sezione “documenti e dati” può aumentare parecchio. Ogni volta che scorri il feed, guardi un video o apri un link, vengono salvati dati temporanei per rendere l’esperienza più veloce.

Questo meccanismo è utile, ma ha un effetto collaterale: lo spazio occupato continua a crescere senza che l’utente se ne accorga. Quando diventa eccessivo, possono comparire problemi come lag durante lo scorrimento, contenuti che non si caricano e video poco fluidi.

In questi casi, eliminare la cache non serve solo a recuperare memoria, ma anche a riportare l’app a uno stato più stabile.

Come svuotare davvero la cache su iPhone

Non essendoci un’opzione diretta, l’unico modo efficace è rimuovere completamente l’app e reinstallarla. Può sembrare una soluzione drastica, ma in realtà è semplice e sicura perché tutti i tuoi dati restano salvati online sul tuo account.

Per farlo, basta entrare nelle impostazioni del dispositivo, controllare lo spazio occupato da Facebook e scegliere di eliminare l’app. È importante cancellarla completamente, evitando l’opzione che mantiene i dati locali.

Dopo aver riavviato l’iPhone o l’iPad, puoi scaricare di nuovo l’app dall’App Store e accedere con le tue credenziali. A quel punto troverai tutto come prima, ma con meno dati inutili salvati sul dispositivo.

Il risultato è immediato: più memoria libera e spesso un miglioramento nella fluidità generale. Va però considerato che la cache si ricrea nel tempo, quindi questa operazione può tornare utile anche dopo qualche settimana.

Attenzione anche al browser interno

Un aspetto meno noto riguarda il browser integrato nell’app. Quando apri un link da Facebook, spesso non viene usato Safari, ma un browser interno che salva a sua volta dati temporanei.

Anche qui la cache può accumularsi, soprattutto se visiti spesso siti esterni. All’interno delle impostazioni dell’app è possibile cancellare questi cookie e dati di navigazione, liberando ulteriore spazio e migliorando il caricamento delle pagine.

È un passaggio rapido ma utile, soprattutto se noti che i link si aprono lentamente o mostrano contenuti non aggiornati.

Alla fine, piccoli interventi come questo fanno la differenza: lo smartphone resta più leggero, le app funzionano meglio e si evita quella sensazione di lentezza che spesso viene attribuita al dispositivo, quando in realtà dipende solo da dati accumulati nel tempo.