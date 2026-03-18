iPhone 19e, possibile svolta: display a 120Hz anche sui modelli più economici

Apple potrebbe cambiare strategia nei prossimi anni portando per la prima volta la tecnologia ProMotion a 120Hz anche su un iPhone più accessibile, segnando un passo importante verso una maggiore uniformità tra i suoi dispositivi.

Secondo alcune anticipazioni provenienti dall’Asia, il futuro iPhone 19e potrebbe introdurre una novità attesa da tempo dagli utenti, soprattutto considerando la concorrenza sempre più aggressiva nel segmento medio.

Display più fluido anche sui modelli base

La novità principale riguarda l’adozione di un pannello LTPO OLED, una tecnologia già utilizzata sui modelli più avanzati della gamma. Questo tipo di schermo permetterebbe al dispositivo di variare automaticamente la frequenza di aggiornamento tra 1Hz e 120Hz, migliorando sia la fluidità che il consumo energetico.

Attualmente, i modelli più economici utilizzano pannelli LTPS limitati a 60Hz, una scelta che negli ultimi anni ha fatto discutere, soprattutto perché molti smartphone Android offrono già display a 120Hz nella stessa fascia di prezzo.

Un cambiamento previsto, ma non immediato

Secondo le indiscrezioni, il salto tecnologico potrebbe arrivare solo con l’iPhone 19e, atteso intorno al 2028. Prima di allora, anche i modelli intermedi continueranno probabilmente a mantenere soluzioni più tradizionali.

Il motivo è legato allo sviluppo di una nuova tecnologia chiamata LTPO+, che promette consumi ancora più ridotti grazie a un’architettura avanzata basata su semiconduttori migliorati. Apple sembra intenzionata a riservare questa innovazione ai modelli di fascia alta, liberando così i pannelli LTPO standard per i dispositivi più economici.

Prestazioni migliori e maggiore autonomia

L’introduzione del refresh rate variabile non riguarda solo la fluidità visiva. Un display che può scendere fino a 1Hz quando non serve potenza grafica consente anche di risparmiare batteria, mentre i 120Hz entrano in gioco durante lo scorrimento o nei contenuti dinamici.

Questo equilibrio tra prestazioni e autonomia rappresenta uno degli aspetti più apprezzati dagli utenti, soprattutto nell’uso quotidiano tra social, navigazione e video.

Una strategia già vista in casa Apple

Apple ha spesso testato nuove tecnologie prima su altri dispositivi. È il caso dell’Apple Watch, dove alcune innovazioni legate ai display sono state introdotte prima di arrivare su iPhone.

Questo approccio permette all’azienda di perfezionare le soluzioni nel tempo, riducendo i rischi quando vengono integrate su larga scala.

Tutto dipenderà dai tempi di sviluppo

Nonostante le previsioni, nulla è ancora definitivo. Se la tecnologia LTPO+ non dovesse essere pronta nei tempi previsti, Apple potrebbe decidere di rimandare l’introduzione dei pannelli più avanzati anche sui modelli entry-level.

Resta però un dato chiaro: il mercato si sta muovendo verso standard sempre più elevati, e anche Apple sembra pronta ad adattarsi, portando progressivamente le funzionalità più avanzate a un pubblico sempre più ampio.