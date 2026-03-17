Ora non hai più scuse: l'elettrodomestico che tutti sognano è arrivato da Eurospin ed è praticamente gratis

Entrare in un discount oggi non è più quello di una volta. Non è soltanto la missione veloce per comprare latte, pasta e detersivi. Sempre più spesso tra gli scaffali compaiono piccoli elettrodomestici, gadget per la cucina e prodotti tecnologici che, a sorpresa, attirano l’attenzione anche dei consumatori più diffidenti.

E così il discount diventa un piccolo laboratorio di convenienza dove il prezzo basso non significa necessariamente rinunciare alla qualità.

È il caso di Eurospin, uno dei marchi simbolo della spesa intelligente in Italia. Chi lo frequenta lo sa: ogni settimana, tra offerte lampo e prodotti a marchio proprio, spuntano articoli che finiscono rapidamente nel carrello di chi ama risparmiare senza rinunciare alla praticità.

Negli ultimi anni il fenomeno si è allargato soprattutto agli elettrodomestici da cucina. E qui entra in scena un oggetto che ormai è diventato quasi un obbligo domestico: la friggitrice ad aria.

Perché i discount stanno conquistando anche gli elettrodomestici

Il successo dei discount è legato a una dinamica molto semplice: prezzi più bassi, meno marketing e una selezione di prodotti spesso sorprendentemente funzionale. In altre parole, meno fronzoli e più sostanza.

Molti consumatori oggi scelgono il discount per tre motivi molto concreti. Il primo è ovviamente il risparmio, diventato centrale negli ultimi anni con il costo della vita in crescita. Il secondo è la praticità: prodotti immediati, facili da usare, senza troppi optional inutili. Il terzo è la curiosità. Nei discount capita spesso di trovare piccoli elettrodomestici che replicano, a prezzi molto più bassi, funzioni di prodotti venduti nei negozi specializzati.

Non è un caso se, appena compare qualcosa di interessante tra le offerte settimanali, la notizia rimbalza rapidamente tra gruppi social e passaparola. Alcuni articoli diventano veri e propri “tormentoni da corsia”.

<h3 La friggitrice ad aria Enkho da 4,3 litri

Tra i prodotti che stanno attirando l’attenzione nelle corsie di Eurospin c’è la friggitrice ad aria Enkho da 4,3 litri, proposta a 59,99 euro. Una cifra che, nel mondo delle friggitrici ad aria, suona quasi come una provocazione.

Il motivo è semplice: negli ultimi anni questi elettrodomestici hanno invaso le cucine italiane, ma spesso con prezzi che superano facilmente i cento euro. Qui invece la promessa è la stessa, ma con un costo decisamente più accessibile.

Il funzionamento segue il principio ormai noto delle friggitrici ad aria: un flusso di aria ad alta temperatura che cuoce gli alimenti rendendoli croccanti fuori e morbidi dentro, senza la necessità di utilizzare olio. Una soluzione che piace a chi cerca un’alternativa più leggera alla frittura tradizionale.

Tecnologia semplice ma completa

Nonostante il prezzo contenuto, la friggitrice Enkho offre caratteristiche tecniche tutt’altro che spartane. Il modello ha una capacità di 4,3 litri, sufficiente per preparare porzioni generose, ideali per famiglie o per chi ama cucinare in quantità.

Il pannello di controllo è touch digitale con display LED, mentre la temperatura può essere regolata da 80 a 200 gradi. Il timer arriva fino a 60 minuti, permettendo di gestire facilmente diverse tipologie di cottura.

Sono presenti anche sette programmi preimpostati, pensati per preparare piatti diversi senza dover ogni volta impostare manualmente i parametri. Dal pollo alle patatine, passando per verdure o snack, l’idea è rendere la cucina veloce e intuitiva.

Il cestello è antiaderente, una caratteristica che facilita la pulizia e rende l’utilizzo quotidiano più pratico. La potenza dichiarata è di circa 1500 watt, più che sufficiente per ottenere una cottura uniforme.