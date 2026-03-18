Apple, l'annuncio fa impazzire tutti: arriva il prodotto atteso da tempo

Apple, come sempre, fa le cose in grande. E così, giunge alle orecche di appassionati e addetti ai lavori un annuncio veramente notevole.

Apple ha finalmente svelato il prodotto che milioni di utenti aspettavano da tempo. A cinque anni di distanza dal debutto delle originali, il colosso tecnologico ha rinnovato completamente le sue cuffie over-ear, senza però modificare l’estetica che ha già conquistato il pubblico.

Parliamo delle nuove AirPods Max 2 sono ora equipaggiate con una tecnologia all’avanguardia, che promette di fare la differenza per chi cerca un’esperienza audio senza pari.

Estetica invariata, ma tecnologia potenziata

Dal punto di vista estetico, le AirPods Max 2 non si discostano dalla versione precedente. La caratteristica fascia superiore flessibile, i grandi padiglioni e il design elegante restano invariati. Apple ha deciso di mantenere la forma vincente, concentrandosi invece su un completo aggiornamento hardware interno. La novità principale è l’introduzione del chip H2, che sostituisce il vecchio processore H1.

Questo nuovo chip è alla base di tutte le migliorie delle AirPods Max 2. Grazie ad esso, l’efficacia della cancellazione attiva del rumore è aumentata di un terzo, garantendo un’esperienza di isolamento migliore rispetto alla generazione precedente. Gli utenti potranno godere di una qualità sonora mai sentita prima, soprattutto in ambienti rumorosi come durante un volo o mentre si percorre una strada trafficata.

Prestazioni audio al top

Le AirPods Max 2 non si limitano solo a offrire una maggiore cancellazione del rumore. Il nuovo amplificatore ad alta gamma dinamica e il supporto per l’audio lossless a 24 bit e 48 kHz promettono una qualità audio superiore, specialmente per chi cerca una resa fedele dei dettagli sonori. L’esperienza di ascolto diventa ancora più immersiva grazie all’audio spaziale, che ora offre una localizzazione degli strumenti più precisa e bassi più costanti.

Sul fronte della connettività, il dispositivo è dotato del nuovo Bluetooth 5.3, che riduce significativamente la latenza, un aspetto molto importante per i gamer e per chi ascolta musica ad alta qualità in streaming. Inoltre, le AirPods Max 2 supportano l’Audio Adattivo, una tecnologia che bilancia automaticamente i livelli di cancellazione del rumore e trasparenza in base all’ambiente circostante.

Funzionalità innovative per un’esperienza ancora più smart

Non solo prestazioni audio. Le AirPods Max 2 introducono funzionalità uniche che miglioreranno l’interazione con i dispositivi Apple. Tra queste spicca il Rilevamento della Conversazione, che abbassa automaticamente il volume della musica quando si inizia a parlare con qualcuno nelle vicinanze, e l’Isolamento Vocale, che isola la voce durante le chiamate, bloccando i rumori di fondo.

Un altro upgrade interessante riguarda il controllo remoto per la fotocamera. Usando la Digital Crown, sarà possibile scattare foto o avviare e fermare la registrazione video dal proprio iPhone o iPad. Inoltre, la funzione di interazione gestuale con Siri permetterà di rispondere in modo discreto agli annunci dell’assistente vocale semplicemente con un cenno del capo.

Autonomia, disponibilità e prezzo

Nonostante le numerose nuove funzionalità, l’autonomia delle AirPods Max 2 resta solida, con 20 ore di riproduzione continua mantenendo attiva la cancellazione del rumore. Questo modello sarà disponibile per il preordine a partire dal 25 marzo 2026, in cinque colorazioni: mezzanotte, galassia, arancione, viola e blu. La disponibilità nei negozi fisici e la spedizione partiranno a aprile 2026.

Il prezzo di listino in Italia è fissato a 579 euro, un prezzo che posiziona le AirPods Max 2 nella fascia alta del mercato, ma giustificato dalle prestazioni di livello assoluto che offrono.

Le AirPods Max 2 segnano un altro passo avanti nell’evoluzione delle cuffie over-ear Apple, con un aggiornamento hardware che punta a migliorare l’esperienza di ascolto, la connessione e le funzionalità smart. Se già le versioni precedenti avevano convinto per il loro design e la qualità audio, queste nuove cuffie si preannunciano come il prodotto perfetto per chi cerca il meglio del meglio nel campo dell’audio e della tecnologia.