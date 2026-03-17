Non c'è tempo, devi comporre questo veloce codice sul tuo telefono se vuoi proteggerti davvero: solo così blocchi le truffe

Valentina Giungati
Pubblicato il 17 mar 2026
Non c'è tempo, devi comporre questo veloce codice sul tuo telefono se vuoi proteggerti davvero: solo così blocchi le truffe

Oggi il telefono è una vera e propria porta di accesso a tutta la nostra vita: banca, social, lavoro e comunicazioni quotidiane.

Eppure, nonostante la sua importanza, molti di noi ignorano quanto sia vulnerabile a truffe, attacchi e furti di dati. Gli hacker sanno come giocare sulle nostre paure e necessità, utilizzando metodi sempre più sofisticati per rubare informazioni sensibili. Ma c’è una cosa che puoi fare, ora, in pochi secondi, per proteggerti e blindare il tuo dispositivo.

Quello che stai per leggere è fondamentale: devi comporre un codice segreto che ti aiuterà a difenderti. Non aspettare. Non perdere altro tempo. Basta davvero un attimo per creare una barriera che protegge la tua privacy e la tua sicurezza.

Perché bisogna comporre questo codice

Se non lo hai ancora fatto, la prima cosa che devi configurare sul tuo smartphone è la cosiddetta “verifica in due passaggi”. Su Android e iOS, entrambi i sistemi operativi supportano questa funzione che, se attivata, rende molto più difficile per chiunque entrare nei tuoi account e rubare i tuoi dati.

Perché bisogna comporre questo codice – Melablog.it

In pratica, la verifica in due passaggi prevede che, oltre alla password, venga richiesto un secondo codice, solitamente inviato via SMS o generato tramite un’app come Google Authenticator o Authy. Questo semplice passaggio può bloccare quasi tutte le truffe che cercano di rubare le tue credenziali. Perché? Perché anche se un truffatore riesce a scoprire la tua password, non avrà mai il secondo codice necessario per accedere.

La domanda sorge spontanea: come posso attivarlo rapidamente? La risposta è più semplice di quanto pensi. Su Android, vai nelle impostazioni di Google, poi nella sezione “Sicurezza” e scegli “Verifica in due passaggi”. Su iPhone, entra nelle impostazioni del tuo Apple ID e attiva la verifica a due fattori. Non ci sono scuse, è un passaggio che impiega pochi minuti e ti protegge dai furti di account in modo molto più efficace rispetto alla protezione con solo una password.

Perché è così importante farlo subito? Le statistiche sono preoccupanti: secondo i dati di alcune ricerche recenti, più del 50% degli attacchi informatici subiti dai privati sono legati a login non protetti, sfruttando appunto la debolezza delle sole password. Gli hacker, infatti, usano tecniche come il phishing per rubare le credenziali d’accesso. Un messaggio falso che ti invita a cliccare su un link potrebbe sembrarti innocuo, ma dietro c’è un attacco pronto a rubare i tuoi dati. Il phishing è il modo più comune con cui vengono eseguiti i furti di account. Il messaggio potrebbe sembrare provenire dalla tua banca o da un servizio a cui ti sei iscritto, ma in realtà è solo un’esca per rubarti la password. Senza la verifica in due passaggi, i danni potrebbero essere irreparabili.

Un altro codice che può davvero fare la differenza è il “PIN di sblocco schermo”. Anche se oggi tutti tendiamo ad usare il riconoscimento facciale o le impronte digitali, impostare un PIN alfanumerico complesso resta una delle migliori protezioni. Non fidarti mai della soluzione più veloce, come il codice di 4 numeri, che è facilmente crackabile. Le tecnologie di riconoscimento, purtroppo, non sono infallibili, e possono essere aggirate con una semplice foto. Il PIN, invece, è una protezione che non dipende da altre variabili e, se sufficientemente lungo e complesso, diventa davvero difficile da scoprire.

Perché non fermarsi qui? Oltre a proteggere l’accesso al dispositivo, è importante anche salvaguardare le tue informazioni personali. Le app di messaggistica come WhatsApp, ad esempio, offrono una protezione extra con la crittografia end-to-end. Se non l’hai ancora attivata, fallo ora: così i tuoi messaggi non saranno leggibili da chiunque, nemmeno da chi tenta di intercettarli in rete.

A proposito di messaggi, è essenziale che tu faccia attenzione ai link che ricevi tramite SMS, email o app di messaggistica. Molti attacchi partono proprio da lì, con messaggi truffaldini che sembrano provenire dalla tua banca o da una compagnia telefonica. Non cadere mai nella trappola di cliccare senza pensarci su. Fai attenzione a chi ti invia questi link e, se hai il minimo dubbio, verifica sempre l’autenticità del mittente.

Non è finita: mantieni sempre il sistema operativo del tuo telefono aggiornato. Le aziende rilasciano aggiornamenti di sicurezza che risolvono vulnerabilità critiche. Ignorare questi aggiornamenti è come lasciare una porta aperta a chiunque voglia entrare. Un telefono con il sistema operativo obsoleto è un bersaglio facile per gli hacker.

In conclusione, non aspettare che sia troppo tardi per proteggere il tuo smartphone. Quello che ti serve è solo un po’ di attenzione e alcuni codici da impostare velocemente. Un’azione che non richiede nemmeno un’ora, ma che ti consentirà di blindare la tua privacy.

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